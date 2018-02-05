Эксперт Светлана Князева: Перенос челябинской свалки в коркинский разрез – это безумие

05/02/2018 - 14:29 Перенос челябинской свалки в угольный разрез Коркинский невозможен, так как карьер находится в районе водоносных горизонтов подземных питьевых вод и размещение над ними любых отходов потребления и производства запрещается. Такое мнение высказала независимый эксперт, специалист по водоснабжению и водоотведению, проектировщик с огромным стажем Светлана Князева.

С инициативой перенести челябинскую свалку в коркинский разрез выступил эксперт, генеральный директор ООО «КЭМП» Яков Гуревич 31 января 2018 года на заседании в Общественной палате. Светлану Князеву это шокирующее, по ее словам, предложение крайне удивило, а приведенные Гуревичем аргументы она назвала неубедительными и непрофессиональными. «Складирование отходов в разрезе - это безумие», - считает Светлана Князева.

«Район Коркинского разреза - это Западно-Сибирский сложный артезианский бассейн пресных питьевых вод, используемый для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и садовых участков, - рассказала Светлана Князева. Она напомнила, что до 1962 года эти подземные воды Коркино использовал для хозяйственных и производственных нужд.«После подключения Коркино к Сосновским водопроводным сооружениям Челябинска два подземных водозабора были законсервированы в качестве резервных источников. Сейчас это стратегический запас области, - отметила Светлана Князева. – Мы не можем позволить себя уничтожить этот запас» .

Она также добавила, что Томинский ГОК (чьи отходы также предлагается складировать в разрезе) планируется разместить в месте Южноуральского гидрогеологического массива. Вокруг расположены поселки и СНТ, которые берут воду из этого массива (путем скважин). «Нельзя позволить, чтобы эти водоносные горизонты были загрязнены. Это тоже стратегические запасы питьевой воды, и мы не должны их загрязнять», - высказала свою точку зрения Светлана Князева.

Она рассказала, что эти аргументы уже приводила в докладе на одном из заседаний Общественной палаты по обсуждению проекта Томинского ГОКа. Затем полный текст был направлен многим участникам встречи. «Непонятно, почему Олег Дубровин (председатель Общественной палаты области – прим. ред.) , как юрист, своевременно не напомнил Якову Гуревичу о требованиях действующего законодательства», - недоумевает эксперт.

По ее мнению, вопрос рекультивации Коркинского разреза должен решаться в соответствии с национальными и международными стандартами по рекультивации.

При этом, категорически недопустимы экологические правонарушения. «Я думаю, что Яков Гуревич откажется от своего предложения», - высказала предположение опытный эксперт.

Светлана Князева напомнила, что в Уголовном кодексе РФ есть статья 358 УК РФ, согласно которой «массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы, водных ресурсов» – естественной основы обитания людей – наказывается лишением свободы. «Это нужно помнить всем, особенно при решении вопроса о рекультивации угольного разреза Коркинский», - подчеркнула эксперт.

Светлана Князева считает, что при решении непростой проблемы – рекультивации Коркинского разреза - необходимо взять за основу предложения группы ученых челябинского горного университета. В их научном докладе предполагается рассматривать карьерную выемку и отвалы, как объект санитарно-гигиенической рекультивации и рекреации для повышения экологического потенциала территории.

Как уже сообщало агентство, Коркинский разрез является крупнейшим в Евразии. Его глубина - более 500 метров, диаметр – порядка 3 километров. 20 ноября 2017 года АО «Челябинская угольная компания» прекратила все работы на угольном разрезе «Коркинский» и на вскрыше. РМК предлагает рекультивировать разрез с использованием закладочного материала Томинского горно-обогатительного материала, который планируется построить недалеко от Коркино в Сосновском районе. Однако, челябинские ученые выступают против размещения обезвоженных отходов Томинского ГОКа в угольном разрезе «Коркинский».

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