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В марте пройдет первый независимый экологический аудит на ЧМК и Мечел-Коксе

 

06/02/2018 - 10:06 Требования для независимой экологической проверки предприятий Челябинска и области будут сформированы до 20 февраля 2018 года. Первый экологический аудит будет проведен в марте на ПАО «ЧМК» и ООО «Мечел-Кокс».

Об этом заявили на заседании рабочей группы, организованной по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для подготовки соглашения между региональным правительством и ПАО «Мечел». Как уже сообщало агентство, аудит проводится по инициативе руководства ПАО «Мечел». В России еще не было такой практики, когда руководство крупнейшего производства само предложило бы подобные шаги для решения экологических проблем.

Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров сообщил, что в настоящий момент ПАО «Мечел» и региональное управление Росприроднадзора готовят техническое задание для независимого экологического аудита на ПАО «ЧМК» и ООО «Мечел-Кокс». К работе подключилась Общественная палата Челябинской области.

Ранее для подготовки технического задания промышленные площадки Челябинского металлургического комбината и «Мечел-Кокса» посетили эксперты в области экологии, геоэкологии и природопользования, руководители и ведущие сотрудники профильных факультетов крупнейших вузов региона ЧелГУ и ЮУрГУ. Предложения, сформированные по ее результатам, войдут в техзадание.

Проект планируется завершить в феврале 2018 года. Как рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов, в ближайшее время будет выбрана организация, которая проведет независимый экологический аудит производств «Мечела». В марте начнут проведение аудита.

«Сейчас у компании «Мечел» принципиально другая позиция, она открыта для диалога», - констатировал Руслан Гаттаров. На заседании генеральный директор Олег Коржов представил реальную ситуацию о выбросах. Данные подтверждены министерством экологии области и региональным Росприроднадзором. «Не готов сказать, что это нас удовлетворяет, но работа по сокращению ведется, – отметил Руслан Гаттаров. - В 2,5 раза уменьшилось количество выбросов по сравнению с 90-ми годами».

Также на заседании решили, что на определенные работы в рамках независимого экологического аудита надо привлечь специалистов из ведущих вузов области – Южно-Уральского государственного университета и Челябинского государственного университета. В ЮУрГУ развиты компетенции по воздуху, ЧелГУ возьмет на себя часть исследований по воде

По словам заместителя губернатора Сергея Сушкова, на основе соглашение между правительством региона и ПАО «Мечел» будут разрабатываться аналогичные документы с промышленниками Южного Урала. «У нас уже есть предложения от других предприятий, которые хотели бы пойти по этому пути, тем более что льготы промышленникам узаконены», – добавил Сушков.

Как уже сообщало агентство, 14 декабря губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин договорились о подписании соглашения между правительством области и"Мечелом". Предприятие добровольно примет на себя повышенные обязательства по сравнению с теми, которые прописаны в законодательстве.


 
 

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