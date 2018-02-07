В Челябинск вновь приезжают правозащитники президента, чтобы обсудить экологию и побывать на разрезе

07/02/2018 - 18:07 В четверг, 8 февраля, в Челябинск вновь приедут правозащитники президента - председатель комитета по общественному контролю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский и председатель комитета по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков, чтобы обсудить проблемы экологии.

Планируется, что Иван Засурский и Сергей Цыпленков побывают на угольном разрезе «Коркинский». Он прекратил работу в ноябре 2017 года, но эндогенные пожары в карьере сохраняются. Видимо, члены СПЧ намерены на месте оценить ситуацию с эндогенными пожарами на разрезе и степень их влияния на загрязнение атмосферного воздуха в Коркино, Розе, поселке Октябрьский и в Челябинске.

Иван Засурский и Сергей Цыпленков также примут участие в круглом столе, организованном Челябинским Домом ученых. Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» директор Дома Татьяна Чернобривец, на заседании планируется обсудить экологические проблемы Челябинска и области и пути их решения. Приглашенные на встречу ученые (специалисты в разных областях) выскажут свое мнение о причинах загрязнения воздуха.

Кроме того, в пятницу, 9 февраля, состоится очередное заседание рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского ГОКа (и этот вопрос также имеет непосредственное отношение к экологии). К этому заседанию председатель Общественной палаты области Олег Дубровин просил РМК представить информацию, какими силами «Промрекультивация» будет тушить пожары на разрезе и какие средства уже потрачены на эти цели.

Как уже сообщало агентство, Иван Засурский уже не в первый раз приезжает на Южный Урал. В июне 2017 года в составе группы проверяющих СПЧ оценивал угрозы и перспективы разреза «Коркинский», вникал в проблемы «Путинской Розы», определял шансы «Томинского ГОКа (Томинского горно-обогатительного комбината - проект Русской медной компании в Челябинской области). В ноябре он вместе с руководителем СПЧ Михаилом Федотовым приезжал в Челябинск по поручению президента, встречался с активистами «Стоп ГОК». В декабре Иван Засурский и Сергей Цыпленков приехали в Челябинск, чтобы принять участие во втором заседании рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании в Челябинской области).