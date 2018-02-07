07/02/2018 - 13:12 Челябинские экологи бьют тревогу. За Дворцом спорта «Динамо» они обнаружили лесоповал. По мнению защитников природы, идет уничтожение Городского бора, которое может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом сообщили в своей интернет-группе активисты движения «Стоп-ГОК». Вырубка происходит за пейнтбольным клубом на участке, примыкающем к парку имени Гагарина, возле детской железной дороги.

«Парк Гагарина – особо охраняемая зона. Но, по-моему, к нему относятся, как к своей собственности. Лимит по уничтоженным деревьям, думаю, уже исчерпан. Они не считают, сколько поломано деревьев, – написал пользователь Вадим Арсенкин. – Выкашивают все, кроме крупных сосен и берез. Выработку от котлована вываливают прямо в парк. Слой чернозема там уже не восстановить».

Сообщение вызвало искреннюю бурю негодования у других пользователей. Одни обращаются к представителям власти с требованием прекратить вырубку. Другие призывают выйти на митинг по поводу незаконного, по их мнению, лесоповала.

«Никто нас не защитит, пока каждый не выйдет и не встанет стеной на защиту города, как собственного дома, от варварства. Государство нас предало! Где же вы, челябинцы? Вылезите уже из своей берлоги! Приходите на следующий митинг! Это долг каждого, кто живет в Челябинске – защитить город от вырубки уникального соснового парка!» – эмоционально высказалась Наталья Орлова.

Городской бор является памятником природы областного значения. Это реликтовый лес площадью около 12 квадратных километров. Для Челябинска он имеет стратегическое значение. Бор влияет на уровень воды в реке Миасс, благотворно влияет на климат, обогащает атмосферу кислородом и так далее.

Однако участок за ДС «Динамо» документально не относится ни к городскому бору, ни к парку имени Гагарина, он находится в федеральной собственности. Этот участок давно закреплен за спортобществом, и сейчас там началось строительство нового Дворца спорта.

«Это будет универсальный зал для футбола, баскетбола, единоборств и других видов спорта. Там появится новый тир. Открытие объекта запланировано на конец 2019 года», – рассказали в пресс-службе ДС «Динамо».

По словам представителей спортобщества, у них есть все разрешительные документы – как на строительство, так и на вырубку деревьев.

«Есть разрешение на вырубку 80 деревьев. Однако спилена только половина от этого числа – те, которые подлежат вырубке по санитарным соображениям. Это больные деревья, которые могут заразить здоровые. Такие санитарные вырубки идут по всему парку. Рубка никак не повлияет на экосистему Челябинска», – подчеркнули в «Динамо».

Взамен срубленных планируется высадить новые деревья по принципу «два за одно». То есть на прилегающей территории появится еще 80 саженцев.