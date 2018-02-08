Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез - филиал ада в нашей стране

«В Челябинской области находится одна из самых серьезных экологических проблем в России. Это угольный разрез Коркинский. Я считаю, что это такой специальный филиал ада в нашей стране, - заявил Иван Засурский, во второй раз посетивший коркинский угольный разрез 8 февраля 2018 года - Оттуда (из карьера – прим. ред.) поднимаются какие-то пары, серой пахнут. И этим дышат жители Розы и Коркино".

Впервые на краю самой глубокой ямы правозащитник побывал в июне 2017 года. Тогда такой впечатляющей картинки ему видеть не удалось (шапкой дыма разрез, как правило, затягивает при минусовых температурах).

По мнению Засурского, на сегодня на разрезе ситуация безвременья. Старая компания, долгое время занимавшаяся разрезом (Челябинская угольная компания), ушла. Новый собственник пока в полной мере не приступил к работам. «Местные жители говорят, что ситуация ухудшается», - отметил член СПЧ.

Специалисты ЧУК профессионально занимались тушением эндогенных пожаров на разрезе. Внезапно возникающие очаги возгорания засыпались инертной породой на внутреннем породном отвале обогатительной фабрики и на внутренних отвалах вскрышных пород, расположенных внутри карьера. С помощью глины локализовывали очаги возгорания на породном отвале обогатительной фабрики и в местах ведения горных работ. Пожар №2 обрабатывался антипирогенами.

ЧУК покинула разрез в ноябре 2017 года. И проблемы с эндогенными пожарами, существовавшие и в предыдущие годы, серьезно обострились. За их ликвидацию теперь отвечает ООО «Промрекультивация (50% принадлежит РМК, 50% - ЧУК). Несколько месяцев тушением пожаров никто не занимался. Затем Промрекультивация заключила договор с горноспасателями ВГСЧ. На сегодня в периоды НМУ Коркино и Роза буквально задыхаются от химического дыма с разреза. Его называют одним из основных источников загрязнения воздуха в Челябинске.

Завтра, 9 февраля, на заседании рабочей группы планируется обсудить план ликвидации этой экологической катастрофы. В частности, планируется обсудить и предложенный Русской медной компанией проект рекультивации угольного разреза «Коркинский» - засыпка карьера специальным закладочным материалом (обезвоженными хвостами Томинского ГОКа). «Нужно посмотреть внимательно проект, послушать местных (жителей – прим. ред), - высказал свою точку зрения Засурский. - Без привлечения ученых специалистов к этому вопросу пожары тушить будут очень долго". Он считает, что необходимо принимать отдельные усилия по тушению эндогенных пожаров (помимо работ по засыпке карьера в ходе его рекультивации), так как многие очаги возгорания находятся на большой высоте от дна карьера.