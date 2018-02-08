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Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез - филиал ада в нашей стране

 

08/02/2018 - 15:11 Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский назвал угольный разрез «Коркинский» в Челябинской области филиалом ада.

«В Челябинской области находится одна из самых серьезных экологических проблем в России. Это угольный разрез Коркинский. Я считаю, что это такой специальный филиал ада в нашей стране, - заявил Иван Засурский, во второй раз посетивший коркинский угольный разрез 8 февраля 2018 года - Оттуда (из карьера – прим. ред.) поднимаются какие-то пары, серой пахнут. И этим дышат жители Розы и Коркино".

Впервые на краю самой глубокой ямы правозащитник побывал в июне 2017 года. Тогда такой впечатляющей картинки ему видеть не удалось (шапкой дыма разрез, как правило, затягивает при минусовых температурах).

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По мнению Засурского, на сегодня на разрезе ситуация безвременья. Старая компания, долгое время занимавшаяся разрезом (Челябинская угольная компания), ушла. Новый собственник  пока в полной мере не приступил к работам. «Местные жители говорят, что ситуация ухудшается», - отметил член СПЧ. 

Специалисты ЧУК профессионально занимались тушением эндогенных пожаров на разрезе.  Внезапно возникающие очаги возгорания засыпались инертной породой на внутреннем породном отвале обогатительной фабрики и на внутренних отвалах вскрышных пород, расположенных внутри карьера. С помощью глины локализовывали очаги возгорания на породном отвале обогатительной фабрики и в местах ведения горных работ. Пожар №2 обрабатывался антипирогенами.

Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез - филиал ада в нашей стране

ЧУК покинула разрез в ноябре 2017 года. И проблемы с эндогенными пожарами, существовавшие и в предыдущие годы, серьезно обострились. За их ликвидацию теперь отвечает ООО «Промрекультивация (50% принадлежит РМК, 50% - ЧУК). Несколько месяцев тушением пожаров никто не занимался. Затем Промрекультивация заключила договор с горноспасателями ВГСЧ. На сегодня в периоды НМУ Коркино и Роза буквально задыхаются от химического дыма с разреза. Его называют одним из основных источников загрязнения воздуха в Челябинске.

Завтра, 9 февраля, на заседании рабочей группы планируется обсудить план ликвидации этой экологической катастрофы. В частности, планируется обсудить и предложенный Русской медной компанией проект рекультивации угольного разреза «Коркинский» - засыпка карьера специальным закладочным материалом (обезвоженными хвостами Томинского ГОКа). «Нужно посмотреть внимательно проект, послушать местных (жителей – прим. ред), - высказал свою точку зрения Засурский. -  Без привлечения ученых специалистов к этому вопросу пожары тушить будут  очень долго". Он считает, что необходимо принимать отдельные усилия по тушению эндогенных пожаров (помимо работ по засыпке карьера в ходе его рекультивации), так как многие очаги возгорания находятся на большой высоте от дна карьера.

Любовь Юрина

Фото

Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез - филиал ада в нашей стране
Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез - филиал ада в нашей стране
Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез - филиал ада в нашей стране
 
 

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