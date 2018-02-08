Засурский: Челябинск – город с самым сильным запахом в России. Здесь жить нельзя

08/02/2018 - 17:03 Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский назвал Челябинск городом с самым сильным запахом и считает, что здесь жить невозможно.

«С моей точки зрения Челябинск – это город с самым сильным запахом в России. Выходишь из самолета и все начинается», - поделился Иван Засурский своими новыми впечатления от посещения Челябинска, находясь 8 февраля на бортах «газующего» и «дурно» пахнущего угольного разреза «Коркинский».

Правозащитник уже отзывался нелестно о воздухе в Челябинске, посещая его 26 декабря 2017 года. Тогда он возмущался, как можно было довести город до такого состояния, что на «улицах воняет».

Сам Иван Засурский, по его словам, живет на юго-западе Москвы – не самого чистого города. Но там ему жить хорошо. «Я считаю, что в Челябинске нельзя жить», - высказал свою точку зрения член СПЧ и добавил, что на его взгляд еще несколько лет назад нужно было принимать шаги для уменьшения загрязнения воздуха или переселять население.

Иван Засурский считает, что необходимо организовать реальный мониторинг и дать возможность всем жителям приобрести датчики, в том числе семейные и личные, для определения качества воздуха. «Одно дело – запах, другое – химический состав, и третье – опасность», - отметил правозащитник. Это позволит челябинцам понять реальную картину. Тогда и властям, и промышленникам не удастся обмануть людей.

Фото Александр Самохвалов