 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-13 °C
  • Ясно
  • Ветер: ЮЮВ, 3 м/с
  • Давление: 783 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 78 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Засурский: Челябинск – город с самым сильным запахом в России. Здесь жить нельзя
Засурский: Челябинск – город с самым сильным запахом в России. Здесь жить нельзя
Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез - филиал ада в нашей стране
Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез - филиал ада в нашей стране
В Челябинск прибыли рукописи политзаключенных Верхнеуральской тюрьмы
В Челябинск прибыли рукописи политзаключенных Верхнеуральской тюрьмы
В Сочи состоялось открытие финала конкурса «Лидеры России»
В Сочи состоялось открытие финала конкурса «Лидеры России»
 

Засурский: Челябинск – город с самым сильным запахом в России. Здесь жить нельзя

 

08/02/2018 - 17:03 Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский назвал Челябинск городом с самым сильным запахом и считает, что здесь жить невозможно.

«С моей точки зрения Челябинск – это город с самым сильным запахом в России. Выходишь из самолета и все начинается», - поделился Иван Засурский своими новыми впечатления от посещения Челябинска, находясь 8 февраля на бортах «газующего» и «дурно» пахнущего угольного разреза «Коркинский».

Правозащитник уже отзывался нелестно о воздухе в Челябинске, посещая его 26 декабря 2017 года. Тогда он возмущался, как можно было довести город до такого состояния, что на «улицах воняет».

Сам Иван Засурский, по его словам, живет на юго-западе Москвы – не самого чистого города. Но там ему жить хорошо. «Я считаю, что в Челябинске нельзя жить», - высказал свою точку зрения член СПЧ и добавил, что на его взгляд еще несколько лет назад нужно было принимать шаги для уменьшения загрязнения воздуха или переселять население.

Иван Засурский считает, что необходимо организовать реальный мониторинг и дать возможность всем жителям приобрести датчики, в том числе семейные и личные, для определения качества воздуха. «Одно дело – запах, другое – химический состав, и третье – опасность», - отметил правозащитник.  Это позволит челябинцам понять реальную картину. Тогда и властям, и промышленникам не удастся обмануть людей.

Фото Александр Самохвалов

Любовь Юрина
 
 

Главное

«Речелстрой» выплатил долги по зарплате свои работникам
«Речелстрой» выплатил долги по зарплате свои работникам
На озеро Тургояк с проверкой законности рубки леса отправится межведомственная группа
На озеро Тургояк с проверкой законности рубки леса отправится межведомственная группа
Челябинцы собрались писать Путину из-за неправильных расчеток за тепло
Челябинцы собрались писать Путину из-за неправильных расчеток за тепло
В Нязепетровске ради безопасности горожан власти обязаны построить новый мост через реку – так решили прокуратура и суд
В Нязепетровске ради безопасности горожан власти обязаны построить новый мост через реку – так решили прокуратура и суд
Членов СПЧ не пускают на борта разреза «Коркинский»
Членов СПЧ не пускают на борта разреза «Коркинский»
В Челябинске рассказали о порядке сбора и утилизации мертвых животных на территории региона
В Челябинске рассказали о порядке сбора и утилизации мертвых животных на территории региона
Сотрудники завода в поселке Роза вынуждены работать в респираторах – коркинский разрез «газует»
Сотрудники завода в поселке Роза вынуждены работать в респираторах – Коркинский разрез «газует»
Члены СПЧ прибыли в Челябинским – их вновь встретили смог и вонь
Члены СПЧ прибыли в Челябинск – их вновь встретили смог и вонь
В Челябинск прибыли рукописи политзаключенных Верхнеуральской тюрьмы
В Челябинск прибыли рукописи политзаключенных Верхнеуральской тюрьмы
Челябинская Пушкинка приглашает читателя к участию во вдохновляющей акции дарения книг
Челябинская Пушкинка приглашает читателя к участию во вдохновляющей акции дарения книг
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования