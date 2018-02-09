Спутник зафиксировал новую вырубку в Челябинском бору - она плановая

09/02/2018 - 12:15 В Челябинском городском бору появилась новая прогалина. Очищенную от леса поляну видно даже со спутника. На месте некогда вековых сосен теперь торчат одни пеньки. Как оказалось, вырубка деревьев плановая.

Новую вырубку обнаружили лыжники, совершающие пробежки по зимнему лесу. Она находится в северо-западной части бора, недалеко от детской железной дороги. Метрах в пятидесяти от нее уже несколько лет существует другая. Но появление еще одного лесоповала не на шутку встревожило лыжников.

«Прогалина размером с футбольное поле. Все спиленные деревья аккуратно сложены в штабеля. Такое впечатление, что это либо «черные лесорубы», орудующие в городской черте, либо кто-то делает зачистку территории для какого-нибудь элитного коттеджного поселка или нового микрорайона», – предположил челябинец Никита Хлопин.

В прошлом году в Челябинске прошло несколько незаконных вырубок деревьев, когда под пилу пошли целые скверы. Поэтому такое предположение кажется вполне закономерным. Кроме того, при нынешней экологической ситуации в городе каждое дерево у челябинцев наперечет.

Городской бор – это реликтовый лес, памятник природы областного значения. Его общая площадь составляет около 12 квадратных километров. По оценке экологов, бор имеет огромное водоохранное значение. С ним связано обмеление реки Миасс. Кроме того, это главные «зеленые легкие» мегаполиса.

В Главном управлении лесами Челябинской области сообщили, что в курсе новой вырубки. Мало того, она производится по прямому указанию ведомства.

«В 2010 году в этом месте произошел пожар, который уничтожил одну часть деревьев и повредил другую. В результате образовался так называемый сухостой, – рассказала пресс-секретарь Управления Мария Голубкина. – Исследование показало, что в санитарных целях необходимо убирать около 11 гектаров пострадавших деревьев».

В ведомстве рассказали, что на месте спиленных деревьев появятся новые. Высадки начались в 2013 году и весной этого года процесс продолжится. Для начала лесоводы уберут пни и очистят территорию от древесного мусора, затем подготовят землю. А потом высадят молодые ели из расчета 6 тысяч саженцев на один гектар.

Кроме того, в рамках подготовки к саммиту ШОС и БРИКС в этом году городской бор ждет декоративная обработка. Под руководством специалистов из Екатеринбурга будет спилен весь сухостой и заросли вдоль улиц Худякова, Лесопарковой и Блюхера. Уберут все лиственные растения, а на их место высадят двухлетние саженцы сосны.