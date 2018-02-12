Инспектор охотнадзора Александр Минин, погибший при задержании браконьера, будет представлен к ордену Мужества посмертно

Как уже сообщало агентство, 10 февраля Александр Минин был в упор застрелен браконьером во время рейда недалеко от Карталов.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Сергей Сушков, организацией похорон погибшего при исполнении служебных обязанностей инспектора охотнадзора займется министерство экологии. Александр Минин большую часть трудоспособной жизни (35 лет) проработал в охотнадзоре, который входит в состав минэкологии. «Его всегда отличали честность, добросовестность и принципиальность в работе», - отметили в министерстве.

В этом году погибшему инспектору в июле исполнилось бы 60 лет. Как рассказал Сергей Сушков, у Александра Минина осталась супруга и трое взрослых детей. Семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Похороны состоятся во вторник, 13 февраля с 10 до 12 часов по адресу: «Угольные копи», ул. Больничная, 2-д (траурный зал). Попрощаться с Александром Мининым придут руководство министерства, все госинспектора. Специально заказаны автобусы, чтобы всех доставить к месту прощания. Похоронят Александра Минина на Карталинском городском кладбище.

По данным следствия, убийство произошло вечером 10 февраля 2018 года в лесном массиве около станции Тумак Карталинского района. В этот день Александр Минин вместе с помощниками отправился в рейд. Отъехав недалеко от Карталов, они заметили в поле уезжающий снегоход, за которым волочилась добыча. Минин на снегоходе бросился в погоню за тремя браконьерами. Помощники остались ждать его на дороге. Не дождавшись, они отправились на поиски. Около девяти часов вечера они нашли Александра Минина, но он уже не подавал признаков жизни. Рядом были брошены две косули. Сергей Сушков подчеркнул, что до конца февраля в области разрешена охота только на кабана и на лису, все остальные виды промысла незаконны.

Как сообщили агентству в следственном управлении СКР России по Челябинской области, обвиняемый в убийстве инспектора 47-летний житель города Карталы Михаил Поддубный уже задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту «б» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности). Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании в отношении Поддубного меры пресечения в виде заключения под стражу.