«Тефлон» Путина и чудачества Собчак: Челябинские эксперты назвали главные особенности предстоящих президентских выборов

13/02/2018 - 15:11 Челябинские политологи и социологи дали предварительную оценку предстоящим выборам Президента России, которые пройдут 18 марта. По их мнению, Путин предсказуемо займет первое место, а за второе-третье места развернется ожесточенная борьба.

Эксперты определили три главных фактора, которые способны повлиять на результаты выборов. Первый – это продолжающееся социальное расслоение россиян, в результате которого богатые становятся богаче, а бедные – беднее. По данным ВЦИОМ, в 2017 году свой уровень жизни оценивала как плохой почти треть населения – 29,7%.

«Хотя данные показывают, что в прошлом году пошел постепенный выход из кризиса, при котором реальные доходы упали на 11%, по сути, в жизни россиян ничего не изменилось, – считает политолог Андрей Лавров. – На среднюю зарплату как невозможно было жить, так это и осталось. Уровень жизни продолжает снижаться, а экономические показатели никак не сказываются на простом человеке. По разрыву между бедными и богатыми мы стоим на уровне 1905 года».

По мнению специалистов, такие тенденции могут спровоцировать увеличение числа протестных избирателей. Это те, кто разуверился в перспективах улучшения жизни.

«Стратегия потребительского настроения изменилась. Народ стал скупым, стал меньше покупать, экономить на всем, меньше брать кредитов. Поэтому кандидаты на пост президента будут отрабатывать именно тренд улучшения качества жизни, хотя прогнозируется, что 2018 год будет годом экономической нестабильности»,– уверен директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Именно протестные настроения способны оттянуть часть избирателей к другим кандидатам. Хотя, по мнению экспертов, реальных конкурентов у Владимира Путина нет.

«У него очень высокий уровень «тефлоновой защиты», к которой ничего не липнет. Основные претензии россиян – к правительству. Но и после выборов кабинет министров вряд ли претерпит существенные изменения. Путин им доверяет, и замена ожидает разве что старых министров, на место которых придет молодежь», – прогнозирует Сергей Зырянов.

По оценке эксперта, Путин наберет около 70% голосов, а за второе-третье места поборются Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Им эксперты отдают по 10% плюс-минус три процента. Ксения Собчак, по их мнению, будут четвертой. Хотя у нее адресный электорат «за», но, в то же время, чудачества единственной женщины-кандидата и ее прозападные высказывания сформировали большое число тех, кто выскажется категорически «против».

Второй фактор, который может сказаться на предстоящих выборах, это проведение всевозможных протестных акций. Впрочем, о крупных волеизъявлениях народа речи не идет. Эксперты не исключают возникновения ряда локальных мероприятий с участием нескольких десятков или сотен людей, направленных на решение узких проблем.

«Проблемы Сирии, по большому счету, мало кого всерьез волнуют. Людей интересуют конкретные, земные проблемы, касающиеся их напрямую. Поводом могут послужить перебои с транспортом, сложности, вызванные оптимизацией системы здравоохранения и так далее, – предупреждает Андрей Лавров. – К тому же, давно известно, что время выборов – очень удобное для таких мероприятий, когда власти охотнее идут навстречу жителям».

Третий фактор, который сможет повлиять на итоговую расстановку сил – это явка избирателей. Только 10% жителей считают, что своим голосом могут повлиять на ситуацию в стране, 84% уверены, что от них ничего не зависит.

«Низкая явка выгодна оппозиционным силам. Они успешно мобилизуют своей электорат, и выступят сплоченной силой, которая обязательно проголосует за своего кандидата, – считает Лавров. – Вспомним 1917 год. Пока казачки, которые потом восстанут, глушили самогон да лузгали семечки, малочисленные, но предельно мотивированные большевики брали вокзалы, телеграф, почтамт, Зимний дворец».

Политолог считает, что сейчас в регионе бытует «диванное настроение». То есть люди заявляют, что пойдут на выборы, но реально 18 марта могут не пойти. По последним данным, о своем намерении прийти на избирательные участки, заявили 77,3% челябинцев. На деле максимальная явка в областном центре составит 55-57%. В области – чуть более шестидесяти.