В Сатке создадут «Строганов-центр» и будут проводить Строгановские чтения

13/02/2018 - 11:35 В Сатке (Челябинская область) в память об основателях города, промышленниках Строгановых будут проводить «Строгановские чтения» и создадут многофункциональный центр культуры и образования «Строганов-центр».

Он объединит все инициативы в едином современном, с архитектурной и функциональной точки зрения, пространстве и станет важным центром притяжения и развития не только региональной, но общероссийской культуры и образования.

В 1756 году промышленники Строгановы основали в Сатке единственный в Челябинской области Троицко-Саткинский чугуноплавильный завод. В ноябре 1758 года на Троицко-Саткинском заводе был выплавлен первый чугун. Эта дата и считается днем основания Сатки. В память о Строгановых планируется учредить научно-практическую конференцию «Строгановские чтения», которая объединит специалистов по направлениям деятельности этого знаменитого рода.

Как сообщили в администрации Сатки, город не случайно был выбран для реализации проекта по созданию «Строганов-центра». В последние годы Сатка показала преемственность культурных традиций. Организованы выставки Государственного Русского музея, выступления звезд Большого театра и Мариинской сцены, известнейших международных исполнителей из Франции, Италии. Проведены международный фестиваль стрит-арта, выставки международной индустриальной биеннале современного искусства, научно-практические конференции.

В ноябре 2017 года в Челябинске было заключено соглашение о сотрудничестве между Российским историческим обществом, фондом «История Отечества», Московской Государственной Художественно-промышленной академией имени Строганова и Фондом «Собрание».

Директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, побывавший в городе, отметил, что Сатка в перспективе должна позиционироваться больше не как райцентр, а как культурный центр нового типа, к работе в этом направлении фонд готов привлечь и другие музеи, в том числе в Москве, Екатеринбурге.

Член Правления Российского исторического общества Константин Певнев, во время визита в Сатку он был очень удивлён и «открыл для себя новую Россию», где можно увидеть удивительные вещи, привязанные к истории города и сделанные штучно, которые, к тому же очень бережно сохраняются местным сообществом. Он пообещал, что сотрудничество в рамках заданных направлений будет продолжено.

Прорабатывается идея создания в исторической части Сатки комплекса небольших тематических музеев на территории существующего ныне сквера Победы. Также в плане благоустройства города – реконструкция улицы Карла Маркса с элементами оформления частных домов в традициях русского деревянного зодчества.

Учитель истории школы № 13, краевед Марина Титова обратила внимание на необходимость сохранности комплекса «Пороги», который мог бы стать музеем промышленной эстетики. Начальник управления культуры Татьяна Зябкина сообщила, что первый шаг в этом направлении сделан: подписан договор об охранных обязательствах. «Пороги» должны будут сохранены как уникальный объект, но туризм на объектах комплекса станет строго контролируемым.

Кроме того, в городе действует программа «Шахматный всеобуч», в обновленной библиотеке открыт виртуальный филиал Русского музея, действует Ай-Ти Центр и клуб создателей робототехники.