«ГЛОНАСС не для нас»: Как южноуральские чиновники наживаются на школьных автобусах

14/02/2018 - 16:59 Контрольно-счетная палата Челябинской области зафиксировала нарушения в программе подключения школьных автобусов к Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС). Главы муниципалитетов устанавливают приборы на машинах, но не подключают их. В итоге приборы показывают по нескольку тысяч неучтенных километров пробега.

Проблему подняли на заседании комитета Заксобрания области по промышленной политике и транспорту. Сейчас системой ГЛОНАСС оборудованы почти все автобусы, перевозящие детей в школу и обратно. Это сделано как с целью безопасности школьников, так и для контроля целевого использования транспортных средств и выделяемого им горючего. Однако многие главы муниципалитетов приборы установили, но не подключили их к системе.

«Приборы показывают, что автобусы ездят по две тысячи километров в месяц, но их маршруты не видны, – рассказал аудитор Контрольно-счетной палаты региона Антон Климов. – Главы говорят, что якобы сервер не работает. Но такого не может быть. Уверен, что автобусы ездят по другим целям».

По мнению Министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова, главы муниципалитетов сознательно саботируют подключение к ГЛОНАСС.

«Еще они утверждают, что не могут обслуживать систему. Однако техобслуживание и плата составляет всего 300-500 рублей в месяц», – отметил Козлов.

Поставить точку на возможных злоупотреблениях поможет лицензирование школьных перевозок. Оно подразумевает обязательное подключение к ГЛОНАСС.