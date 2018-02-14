Социологи рассказали, что беспокоит челябинцев перед выборами

14/02/2018 - 11:21 Челябинские социологи провели масштабные исследования перед президентскими выборами 2018. Ученые выясняли, что на данный момент беспокоит жителей города больше всего, и каких перемен они ждут после голосования.

Исследование показало, что большую часть челябинцев больше всего волнует рост цен и снижение уровня жизни. Недовольство существующим положением высказали 63% жителей города.

«Стратегия потребительского настроения изменилась. Народ стал скупым, челябинцы меньше покупали, меньше брали кредитов. Хотя динамика показывает, что идет постепенная нормализация. Но именно улучшение качества жизни станет трендом в предвыборных кампаниях кандидатов в президенты», – рассказал директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Вторым по значимости оказался рост тарифов ЖКХ. Беспокойство по этому поводу высказали 53 процента респондентов. Еще 39% боятся безработицы, 34% недовольны изменениями в системе здравоохранения, 27% – дорогами, и столько же челябинцев озабочены экологической ситуацией.

«В предвыборный период возрастает количество различных протестных акций. Люди знают, что в это время власти охотнее идут на уступки. Поводом для протеста может стать любая тема – неразбериха с транспортом, оптимизация системы здравоохранения и тому подобное, – отметил политолог Андрей Лавров. – Однако крупных акций ожидать не стоит. Все они будут носить локальный характер – от нескольких десятков до сотен человек».

Эксперты отметили, что, несмотря на рост протестных настроений, они направлены, в первую очередь, на действия со стороны правительства, а не первого лица государства.

«У Путина очень высокий уровень «тефлоновой» защитной оболочки. То есть, к нему ничего не липнет. И его победа в выборах очевидна. Однако после его переизбрания вряд ли приходится ожидать существенных перемен в правительстве. Скорее всего, отправят в отставку нескольких старых министров. Но все остальные сохранят за собой посты», – поделился Сергей Зырянов.

По данным социологов, 18 марта придут на выборы 55-57% челябинцев. В области этот показатель будет чуть выше – за 60%. Около 70% проголосуют за Путина. Еще от 7 до 13 процентов могут набрать Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Ксении Собчак прогнозируют четвертое место. Остальных четверых кандидатов социологи в расчет не берут, отдавая им по 1-2 процента.