 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-11 °C
  • Ясно
  • Ветер: ССЗ, 6 м/с
  • Давление: 768 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 66 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Социологи рассказали, что беспокоит челябинцев перед выборами. Фото Валерия Иванова
Социологи рассказали, что беспокоит челябинцев перед выборами
«Тефлон» Путина и чудачества Собчак: Челябинские эксперты назвали главные особенности предстоящих президентских выборов
«Тефлон» Путина и чудачества Собчак: Челябинские эксперты назвали главные особенности предстоящих президентских выборов
В Сатке создадут «Строганов-центр» и будут проводить Строгановские чтения. Фото Валерия Иванова
В Сатке создадут «Строганов-центр» и будут проводить Строгановские чтения
Общественники раскритиковали представленный РМК проект ликвидации коркинского разреза
Общественники раскритиковали представленный РМК проект ликвидации коркинского разреза
 

Социологи рассказали, что беспокоит челябинцев перед выборами

 

14/02/2018 - 11:21 Челябинские социологи провели масштабные исследования перед президентскими выборами 2018. Ученые выясняли, что на данный момент беспокоит жителей города больше всего, и каких перемен они ждут после голосования.

Исследование показало, что  большую часть челябинцев больше всего волнует рост цен и снижение уровня жизни. Недовольство существующим положением высказали 63% жителей города.

«Стратегия потребительского настроения изменилась. Народ стал скупым, челябинцы меньше покупали, меньше брали кредитов. Хотя динамика показывает, что идет постепенная нормализация. Но именно улучшение качества жизни станет трендом в предвыборных кампаниях кандидатов в президенты», – рассказал директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Вторым по значимости оказался рост тарифов ЖКХ. Беспокойство по этому поводу высказали 53 процента респондентов. Еще 39% боятся безработицы, 34% недовольны изменениями в системе здравоохранения, 27% – дорогами, и столько же челябинцев озабочены экологической ситуацией.

«В предвыборный период возрастает количество различных протестных акций. Люди знают, что  в это время власти охотнее идут на уступки. Поводом для протеста может стать любая тема – неразбериха с транспортом, оптимизация системы здравоохранения и тому подобное, – отметил политолог Андрей Лавров. – Однако крупных акций ожидать не стоит. Все они будут носить локальный характер – от нескольких десятков до сотен человек».

Эксперты отметили, что, несмотря на рост протестных настроений, они направлены, в первую очередь, на действия со стороны правительства, а не первого лица государства.

«У Путина очень высокий уровень «тефлоновой» защитной оболочки. То есть, к нему ничего не липнет. И его победа в выборах очевидна. Однако после его переизбрания вряд ли приходится ожидать существенных перемен в правительстве. Скорее всего, отправят в отставку нескольких старых министров. Но все остальные сохранят за собой посты», – поделился Сергей Зырянов.

По данным социологов, 18 марта придут на выборы 55-57% челябинцев. В области этот показатель будет чуть выше – за 60%. Около 70% проголосуют за Путина. Еще от 7 до 13 процентов могут набрать Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Ксении Собчак прогнозируют четвертое место. Остальных четверых кандидатов социологи в расчет не берут, отдавая им по 1-2 процента.

Сергей Подолий
 
 

Главное

Завтра гособвинитель выступит перед новыми присяжными по делу Виктора Ардабьевского
Завтра гособвинитель выступит перед новыми присяжными по делу Виктора Ардабьевского
Сретенские морозы обойдут Челябинскую область стороной
Сретенские морозы обойдут Челябинскую область стороной
Челябинку, пострадавшую на отдыхе в Таиланде, переведут в Институт Мозга
Челябинку, пострадавшую на отдыхе в Таиланде, переведут в Институт Мозга
Осужден заказчик убийства чиновника и бизнесмена
Заказчику убийств чиновника и бизнесмена Петрову дали девять лет
Первую коммерческую поставку блочно-модульного оборудования выполнила Объединенная металлургическая компания
Первую коммерческую поставку блочно-модульного оборудования выполнила Объединенная металлургическая компания
Глава челябинского ГУФСИН Виктор Брант - правительству области: Ждем вас в наших учреждениях. Фото Валерия Иванова
Глава челябинского ГУФСИН Виктор Брант - правительству области: Ждем вас в наших учреждениях
Дебошира из Челябинска осудили за ложный донос на полицию
Дебошира из Челябинска осудили за ложный донос на полицию
В Челябинске две школы полностью закрыли на карантин по ОРВИ
В Челябинске две школы полностью закрыли на карантин по ОРВИ
«Под куполом»: челябинцам предлагают проект, посвященный падению небесных тел
«Под куполом»: челябинцам представят проект, посвященный падению небесных тел
КПРФ пожаловалась на «Мобилизацию» единороссов в челябинских школах
КПРФ пожаловалась на «Мобилизацию» единороссов в челябинских школах
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования