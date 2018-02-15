Бурматов: К ситуации с невыплатой зарплат медикам в Озерске мы подключили Генпрокуратуру

15/02/2018 - 16:00 К ситуации с невыплатой зарплат медиков в Озерске (Челябинская область) подключилась Генпрокуратура. Врачам начали возвращать долги: кому по 100 рублей, а кому по 7 тысяч.

Как выяснилось, уже более чем на неделю задерживают зарплату медикам Озерска (медсанчасть находится на балансе федерального медико-биологического агентства (ФБМА) России – ред.) 600 работников требуют выдать положенные деньги и пересмотреть условия начислений.

Они считают, что руководство больницы относится к ним не должным образом, не оплачивая переработки и многие годы не повышая зарплату. Все это, по мнению местного населения Озерска, грозит оставить город без должного медицинского обслуживания.

По словам медицинских сотрудников, врачи и сестры разбегаются по другим городам и регионам, в то время, когда главврач говорит: «Валите, куда хотите».

«В медико-санитарной части опять очередной "праздник". В очередной раз нарушается трудовое законодательство. 12 февраля выплатили аванс за февраль, который выплачивался 25 января. А до 15 февраля, то есть до сегодняшнего дня должен был состояться расчет зарплаты и ее выплата, чего опять в очередной раз не случилось. Возникает вопрос, когда на действия руководителя Фомина обратит внимание прокуратура и трудовая инспекция? До каких пор будет издевательство над медиками?»,- рассказал один из сотрудников больницы на условиях анонимности.

Тем временем руководитель ФГБУЗ «ЦМСЧ-71» Евгений Фомин двумя днями ранее, 13-го февраля, заявил: задержка зарплаты произошла из-за сбоя системы.

Об этом он сказал на встрече в администрации Озерска с участием депутатов, представителей федерального медико-биологического агентства (ФБМА) России и общественности.

«С 1 января ЦМСЧ-71 перешла на электронную систему обслуживания. Бухгалтерия теперь работает в системе 1С. Именно из-за неё и произошла задержка выплат. Система дала сбой, деньги не были перечислены вовремя»,- сказал тогда Фомин, заверив медицинских работников, что до 15-го февраля законно заработанные деньги они обязательно получат.

В свою очередь заместитель руководителя ФМБА России Наталья Михайлова отметила, что в ходе начавшегося в 2013-м году поэтапного перехода финансирования здравоохранения в систему ОМС выявились системные проблемы. Особенно это сказалось на финансировании и существовании федеральных медицинских организаций: 30% медицинской помощи финансирует федеральный бюджет и 70% - программа обязательного медицинского страхования.

Как пишет группа ВКонтакте «Озерск каждый день», закончить свое выступление Наталья Михайлова не смогла – обстановка в зале была накалена до предела.

Фомин в завершение встречи, на которой многие вопросы обсудить не удалось из-за зашкаливающих эмоций, пообещал лично принять и выслушать каждого в своем рабочем кабинете.

Однако медики уже не верят обещаниям и уже обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову и готовят письмо президенту России Владимиру Путину.

Рабочая группа, которая должна заняться подготовкой адресованного президенту страны документа, будет сформирована до 17-го февраля. К участию в коллегиальном органе озерские депутаты пригласили все заинтересованные стороны: администрацию округа, ЦМСЧ №71, руководство ФМБА РФ и ФГУП «ПО «Маяк», пишет «Озерск каждый день».

К ситуации с невыплатой зарплат 600 медикам в городе Озерске Челябинской области подключилась Генпрокуратура России. Как отметил, на своей страничке в Инстаграм Владимир Бурматов, на такой шаг пришлось пойти из-за того, что задержанные деньги должны были поступить в Федеральное медико-биологическое агентство.

После этого врачам оперативно начали возвращать долги. Однако люди жалуются: им хоть и перечисляют деньги, но опять не все - кому по 7 тысяч рублей, кому по пять, а кому - по 100 рублей.

«Чтобы узнать, сколько кому поступило денег, врачи вместо того, чтобы заниматься пациентами, вынуждены стоять в очередях к банкоматам. В итоге многие уходят ни с чем: погашение долгов идёт крайне неравномерно, некоторым так до сих пор ни копейки не поступило. Считаю, что ФМБА просто издевается и над работниками больниц, и над всеми гражданами, которые вместо получения медицинской помощи вынуждены наблюдать за тем, как врачи выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы узнать выплатят ли им причитающиеся деньги. Это унижение и издевательство»,- написал Владимир Бурматов.

Народный избранник также отметил, что он будет помогать добиваться полного погашения долгов по зарплате, выплаты компенсаций за задержку и наказания виновных в срыве сроков выплат.