Пять лет на Земле: Новые мифы о челябинском метеорите

15/02/2018 - 13:19 Сегодня, 15 февраля, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала проходит День метеорита. На большой экран, установленный в зале природы, вернулся видеофильм «Большой взрыв». Видя документальные кадры падения и взрыва метеорита, разрушения стены цинкового завода и то, как водолазы доставали со дна озера Чебаркуль осколок весом полтонны, который теперь в музее, люди вспоминают, где находились в момент катастрофы, как реагировали, когда над головой пролетел непонятный объект. И с интересом смотрят, как выглядит метеорит сегодня, что у него внутри.

Первые гости пришли в 9 утра, как только открылся музей. Около витрины с метеоритом собралось более ста человек. Когда подняли стеклянный купол витрины, всем хотелось прикоснуться к космическому телу. Каждому посетителю были выданы белые перчатки.

«Перчатки были заказаны заранее, когда решили проводить День метеорита,— поясняет первый заместитель директора исторического музея Татьяна Палагина. — Мы очень долго обсуждали, нужно ли открывать витрину для посетителей, стоит ли подвергать столь древний и ценный экспонат испытанию. Фондовики были категорически против. В итоге, для обеспечения сохранности предмета, решили поднять купол всего на 40 минут, с 9:20 до 10 утра — и разрешить посетителям прикоснуться к нему только в перчатках. Чтобы уберечь от влияния микроорганизмов, влажности человеческих рук».

«Я видела метеорит три года назад, когда приводила внука на экскурсию. Вчера прочитала в интернете, что с метеоритом что-то не так, вот и решила посмотреть,— рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» жительница Копейска Вера Большакова, которая пришла в музей в числе первых посетителей.— Нас попросили надеть перчатки, объяснили, для чего это нужно. Космический камень я, конечно, потрогала — из любопытства. А почему нет? Мне кажется, он совсем не изменился. Изменилось вокруг – все красиво, появился «остров» с образцами горных пород и минералов. Я с удовольствием посмотрела фильм о происхождении планет, небесных тел, как они блуждают в космосе, попадают в поле притяжения Земли. И вот одно из них — рядом, лежит в витрине! Мне кажется это здорово».

Интересно, что накануне Дня метеорита в средствах массовой информации вдруг появились новые мифы. В Екатеринбурге, например, заговорили о том, что «осколки челябинского метеорита разрушается от «стресса» (заголовок во вчерашней Российской газете):

«Наша атмосфера наполнена азотом, кислородом, углекислым газом и водяным паром. Для земных минералов и горных пород эта обстановка привычная, а вот для внеземного вещества, пять миллиардов лет находившегося практически в вакууме, эта среда очень агрессивная»,—комментирует директор геологического музея Екатеринбурга Дмитрий Клейменов.

А находка действительно очень редкая. Люди приезжают из разных городов и стран и находят время, чтобы посмотреть метеорит. Не каждый музей мира может иметь такой экспонат. Так может, дело в этом?

«Никаких изменений нет. Снаружи нет ни пленок, ни налетов, ни трещин и микротрещин,— подтверждает Татьяна Палагина.— Мы создали идеальные условия хранения самого крупного фрагмента метеорита: герметический купол, температурно-влажностный режим – 18, влажность 50–55 процентов. В зале находятся приборы, которые постоянно следят за этим режимом, есть система кондиционирования и вентиляции. Кроме того, есть система регулирования подачи тепла. То есть, любое отклонение от нормы приборы тут же покажут. Научные сотрудники следят за цифрами на приборах каждый день».

А Сергей Колисниченко, которого в прессе обычно представляют как «известного южноуральского геолога», два дня назад заявил журналистам, что бактерии на камне активно размножаются и голыми руками прикасаться к метеориту нельзя.

«Это интрига,— комментирует не без юмора Татьяна Палагина.— Бактерии живут, серу кушают, которая в метеорите. А когда сера будет съедена, метеорит, наверно, возьмется за землян».

Напомним, что в настоящее время Сергей Колисниченко – подследственный по подозрению в хищении метеорита из челябинского исторического музея. По образованию он географ. Его принадлежность к профессиональной науке и квалификация учёного не подтверждается ни учёной степенью(кандидат или доктор наук), ни учёным званием (доцент или профессор). Он частный предприниматель, коллекционер, имеющий большую коллекцию метеоритов.

В 12:00 часов в зале заседаний ученого совета Государственного исторического музея Южного Урала собрались ученые, эксперты, музейщики. Тема круглого стола, объявленная заранее, оказалось чрезвычайно актуальной – «Метеорит в музее: Мифы и реальность».

А между тем, в зале природы исторического музея к полудню стало еще больше народа. Люди приходят группами, много молодежи.

«За пять лет Челябинск стал знаменитостью,— говорит сотрудник отдела спецпроектов Валентина Какуркина, которая за три года провела множество экскурсий, в том числе, для вип-персон и знаменитостей.— Кто только у нас не был – главы правительств и регионов, известные артисты и журналисты, авторитетные ученые и писатели. А для меня самые интересные, любознательные слушатели – это дети. В том числе и сегодня. Их интересует все-все-все: откуда прилетел, с какой скоростью, и каких был размеров. Гадают-думают, сколько же ему лет? Когда рассказываешь, что наш экспонат старше Земли, ему 4,5 миллиарда лет, это их завораживает».

Фото Валерия Жирохова