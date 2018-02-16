«Нет денег, людей, законов»: как остановить браконьерство на Южном Урале

16/02/2018 - 13:30 В Общественной палате Челябинской области прошел круглый стол по проблеме браконьерства с участием экологов, представителей министерств, охотничьих хозяйств и силовых ведомств. Главными темами обсуждения стал рост незаконного отстрела зверей и вопрос вооружения егерей.

Поводом для встречи послужило убийство инспектора охотнадзора в Карталинском районе. Как уже сообщало агентство, 10 февраля Александр Минин был в упор застрелен браконьером во время рейда в лесном массиве около станции Тумак. Егерь был безоружен, так как в 2015 году охотинспекторам запретили ношение оружия.

«Теперь они ходят без оружия, потому что его могут отобрать. Кроме того, человек с ружьем может сам спровоцировать браконьера на конфликт»,– объяснил запрет директор ОГУ «Особо охраняемые территории» Александр Питовин.

Теперь, чтобы противостоять группе браконьеров, инспектор должен брать с собой полицейских или бойцов Росгвардии. С одной стороны – для фиксирования незаконных действий, так как не имеет права ни задерживать браконьеров, ни изымать убитых ими животных. С другой – для самозащиты.

«Идти в рейд в одиночку – это неправильно. Инспектор может оказаться один на один с группой лиц, и даже если он вооружен, это не обеспечивает его безопасности. Мы не хотим превращать охоту, мужскую забаву, в потенциальный источник уголовных дел,– подчеркнула и.о. министра экологии Челябинской области Яна Куприкова. – Это вопрос оперативного взаимодействия с представителями других ведомств. Эффективность работы инспекторов лежит в плоскости усиления технической обеспеченности».

По словам Куприковой, все 23 охотинспектора имеют все необходимое: снегоходы, спецодежду, навигаторы и прочее. Со взаимодействием тоже все обстоит как будто в порядке: полицейские готовы выделить необходимое количество сотрудников. Но вот с раскрытием преступлений, связанных с браконьерством, дела обстоят хуже. Если в 2016 году было раскрыто 33 таких дела, то в 2017 – только 20. А до суда вообще доходят единицы.

«Почему? Доказательная база со временем может развалиться. Поэтому необходимо задерживать с поличным. Но кому это делать? Сократили участковых, а их помощников вообще убрали. Сократили инспекторов ДПС, которые могут досматривать автомобили на трассе. Да и особенность браконьеров такова, что их сколько не штрафуй – они все равно будут продолжать незаконный отстрел»,– отметил замначальника полиции ГУ МВД по Челябинской области Вячеслав Ботов.

Полковник полиции предложил конфисковать у браконьеров предметы их незаконного промысла. Причем не только ружья и патроны, но и снегоходы с автомобилями.

«Отбери у него ружье или снегоход – сразу желание отобьет,– уверен Ботов. – Я хочу обратиться к областному суду, чтобы он ужесточил санкции. Потому что сейчас нет даже практики конфискации средств незаконного отстрела».

В Челябинской области насчитывается 112 охотничьих угодий, площадь которых составляет 6,6 миллиона гектаров. Однако эту территорию контролируют всего 23 охотинспектора, хотя по расчетам их должно быть 96. То есть на каждого егеря сейчас приходится от 350 до 600 га. При этом число охотников в регионе превышает 60 тысяч человек, и не всякий из них ведет отстрел зверя по правилам.

Ежегодно в лесах Южного Урала регистрируется около 700 правонарушений, а количество преступлений за 10 лет выросло с 35 до 70. Незаконная охота ведется на мощных внедорожниках и снегоходах и, вдобавок, запрещенными способами. Угнаться за всеми охотинспекторы не могут физически. Их не хватает на такую большую площадь.

«Победить браконьерство можно только с увеличением числа охотинспекторов. Но для содержания такого штата необходимо финансирование, которого пока не достаточно. Одним из способов получения средств может стать увеличение таксы за незаконную добычу животных,– предложил Александр Питовин.

А директор охотхозяйства «Ключи» Виктор Кирьяков считает, что необходимо расширить полномочия охотинспекторов и вернуть им оружие в руки.

«Нужно разрешить штатным работникам охотхозяйств находиться с расчехленным оружием, останавливать и досматривать автомобили и прочее. И запретить находиться на охотничьих угодьях без путевки даже с зачехленным оружием»,– уверен Кирьяков.

По итогам круглого стола было решено создать рабочую группу при Общественной палате, которая сформирует предложения для передачи на рассмотрение в Госдуму.