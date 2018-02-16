ПАО «ММК» заключило контракт с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции стана 2500

16/02/2018 - 10:14 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) сообщает о заключении контракта с немецкой SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана 2500 горячей прокатки листопрокатного цеха №4 (ЛПЦ 4). Поставки оборудования в рамках контракта рассчитаны на три года, сообщает пресс-служба компании.

Реконструкция стана является частью долгосрочной стратегической программы ММК и направлена на модернизацию работы чистовой группы клетей, в частности, на совершенствование автоматизированной системы управления технологическим процессом АСУТП.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «Реконструкция стана 2500 горячей прокатки производится в рамках стратегии ММК, рассчитанной до 2025 года. После реконструкции мы получим целый ряд дополнительных преимуществ. Будет расширен сортамент металлопроката, снижена себестоимость продукции и увеличена мощность стана с возможностью увеличения объема отгрузки на 500 тыс. тонн в год».

Информация об MMK

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2017 году Группой ММК произведено 12,9 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2017 год составила $7,5 млрд, EBITDA – $2,03 млрд.