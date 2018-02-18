В очередной раз активисты СтопГОКа сказали «нет» Томинскому ГОКу и уничтожили чучело предприятия

На мероприятие, которое организовали активисты общественного движения "СтопГОК", пришло около трех тысяч человек. Челябинцы стали подтягиваться к месту его проведения почти за час до начала. И шли целыми семьями. Челябинск, Сосновский район, Коркино, Екатеринбург - география участников митинга масштабна.

"Несмотря на все обещания, работы на месте Томинского ГОКа не прекращаются. Руководство РМК не прислушалось к требованиям президента России. Они завозят оборудование, бетономешалки. Я не знаю, как разбудить наших чиновников. Историю, по статистике, делает 10 процентов населения, и вот мы ее сейчас делаем", - сказала жительница поселка Томино Ольга Яковец.

На митинге сегодня выступали и представители нового общественного движения "Челябинск, дыши". Они предложили активистам "Стоп ГОК" объединить усилия в борьбе за чистый воздух в Челябинске и области. Представитель движения, бывший вице-губернатор Николай Сандаков (в данный момент он обвиняется в коррупции, судебный процесс идет в Советском районном суде Челябинска) призвал челябинцев попросить прощения у природы и экологии Челябинска за нанесенный вред.

Участники митинга подписали петицию к президенту Владимиру Путину с требованием запретить строительство Томинского горно-обогатительного комбината и разработку месторождения медно-порфировых руд в Сосновском районе Челябинской области. Под петицией подписались порядка 5 тысяч человек.

Житель Коркино Михаил Кириленко по образованию химик-эколог. По его словам, челябинцев вряд ли можно обмануть, рассказывая о пользе нового предприятия..

"Это клоунада сплошная. Разрез Коркинский дымит. В МЧС говорят, что заявок нет на вызовы, что все под контролем. А в других ведомствах, что машин якобы нет, чтобы ехать", - сказал Михаил Кириленко.

Напомним, РМК обещала провести рекультивацию Коркинского разреза. Вот только Российская академия наук раскритиковала проект, разработанный по заказу РМК.

Реализация проекта по рекультивации Коркинского карьера с использованием отработанных «хвостов» обогащения Томинского ГОКа может привести к необратимым геоэкологическим последствиям. Такой вывод содержится в полученных Челябинским Домом ученых от Российской академии наук «Предварительных замечаниях к ОВОСу (оценка воздействия на окружающую среду) на «Проект рекультивации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» (ООО «Научно-технический центр – Геотехнология»)», подписанных старшим научным сотрудником Объединенного института высоких температур РАН, горным инженером-геологом, кандидатом геолого-минералогических наук Гелием Мелентьевым.

«Главным фактором химической агрессивности среды в карьере, помимо известной минерализации угля, будет являться «закладочный материал», то есть обогатительная пульпа обогатительной фабрики медно-сульфидного ГОКа. Однако в ОВОСе отсутствуют какие-либо данные о химическом составе как твердой, так и водной составляющих пульпы, хотя таких данных для подобных ГОКов Урала опубликовано достаточно, – отмечено в документе. – Пример обводнения отработанного Дегтярского рудника свидетельствует о том, что геоэкологические последствия планируемой «рекультивации» даже на рельефе будут сопоставимы в течение десятков лет с «пейзажем» Карабаша».

Более того, неизбежно химически агрессивное воздействие планируемого заполнения Коркинского разреза на всю гидроэкосистему района, включая реки Чумляк и Каменка вплоть до реки Миасс, предостерегает ученый.

«Более чем странным представляется утверждение авторов ОВОС, что водная фаза пульпы будет представлять собой «пресные мягкие воды с нейтральной реакцией, практически питьевые», говорится в документе. Как правило, водные сбросы уральских сульфидных ГОКов характеризуются повышенной кислотностью и повышенными содержаниями меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и ртути, то есть целого комплекса экологически лимитируемых микрокомпонентов. Авторы ОВОС обрекают местное население Коркинского района на многолетнее проживание в неблагоприятной эколого-геохимической обстановке, которая обусловит развитие эндемической микроэлементозной заболеваемости», – делает вывод Гелий Мелентьев.

Кроме того, реализация проекта только усугубит состояние карьера.

«Недопустимо длительный срок заполнения разреза пульпой интенсифицирует оползневые явления за счет химического взаимодействия по схеме «сульфиды – сульфаты – серная кислота», – предупреждает эксперт.

А еще стоит учесть количество увеличения выбросов в атмосферу.

"В результате работы Михеевского ГОКа выбросы увеличились в 19 раз. Вы представляете, что с нами будет? Плюс руководство РМК изначально заявило, что им для производства необходимо 8,2 миллиона кубометров воды, а сейчас их "аппетиты" уже 40 миллионов. Это же потом будет отравленная вода. Учитывая то, что лимит забора из Миасса 15 миллионов в год, как РМК собралась это делать? Кроме того, санитарная защитная зона должна быть не менее километра. А у Томинского ГОКа всего 700 метров. В Кемерово люди были в такой же ситуации и перекрывали федеральные трассы. Нас до этого доводят?" - спросила химик-технолог Надежда Вертяховская.

"Бизнес подмял под себя всю местную и региональную власть. РМК уже построила в Томино общежитие. Набирают на работу гастарбайтеров. Местных жителей не берут. Понятно, зачем это делается. Чтобы местные не рассказали о том, что творится на ГОКе", - рассказала жительница Томино на условиях анонимности.

На митинге сегодня присутствовал активист движения "За реальные дела", он сообщил, что совместно с движением "Офицеры России" в Москве будет организован круглый стол по проблеме строительства Томинского ГОКа.

На взгляд со стороны, движению "Стоп ГОК" чрезвычайно вредят "политические попутчики", пытающиеся политизировать чисто экологическое движение, повернуть его в протест против власти - региональной и федеральной. То Навальный присоседится, то Собчак, то бывший вице-губернатор, то запрещенный профсоюз "Содружество". Отсюда и радикализация требований, их ультимативность. И это не есть хорошо.

"Нами будут написаны обращения прокурору Челябинской области, губернатору Дубровскому, чтобы был организован ежемесячный мониторинг того, что происходит на Томинском ГОКе. С фото- и видеофиксацией. Чтобы все люди видели, кто нам врет", - сказал лидер движения "За реальные дела" Владимир Гаврилов.

"Необходимо, чтобы РМК раскрыла данные по химическому составу «хвостов», которые они хотят сбрасывать в Коркинский разрез. Они их скрывают. Мы уже подали иск в суд Калиниского района по этому поводу. Мы будем бороться", - заявил юрист движения "Стоп-ГОК" Владимир Казанцев.

Под занавес митинга было уничтожено символичное чучело будущего Томинского ГОКа. Сгорело за 15 секунд.

Снова на митинг стопгоковцы соберутся 4 марта, чтобы в очередной раз сказать Томинскому ГОКу «нет».