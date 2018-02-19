Педофилы в детдоме: В СКР завели уголовное дело

19/02/2018 - 13:17 В Челябинской области 51-летний мужчина обвиняется в систематическом изнасиловании воспитанников коррекционного детского дома. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, бывшие воспитанники учреждения заявляют о причастности к насильственным действиям и педагогов этого учреждения. Прокуратура требует решить вопрос о соответствии их занимаемым должностям.

О сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних сообщили журналистам приемные родители мальчиков, которые ранее воспитывались в этом интернате и были взяты под опеку. Ребята рассказали о творящемся в интернате насилии через несколько месяцев после того, как их взяли в семьи. При чем, как позже выяснили родители, ребята в разных семьях рассказывали вопиющие факты с совпадающими подробностями. Родители сразу же забили тревогу и обратились в соответствующие инстанции.

О происходящем в интернате несколько недель назад стало известно в правоохранительных органах, в аппарате уполномоченного по правам ребенка и в минсоце. Была организована межведомственная группа, в состав которой вошли представители этих ведомств. Она уже выезжала с проверкой в интернат. Было решено не выносить ситуацию в публичную плоскость, дабы не навредить детям. Но информацию утаить не удалось. По рассказам воспитанников, в насилии над мальчиками участвовал посторонний мужчина и и несколько педагогов, в том числе семейная пара.

Как сообщили агентству в следственном управлении СК РФ области, по заявлениям руководства коррекционного детского дома и опекунов детей, ранее бывших воспитанниками этого учреждения и переданных по опеку в семьи, было возбуждено уголовное дело. Потерпевшими признано 7 несовершеннолетних детей.

В настоящий момент задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в причастности к совершению преступлений. Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Педагогам детского дома пока обвинения не предъявлены.

Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, сотрудники прокуратуры в составе межведомственной группы провели проверку по соблюдению законодательства в детском доме. Был поставлен вопрос о соответствии педагогов занимаемым должностям.

В рамках расследования уголовного дела следователи СК, работники прокуратуры, контролирующих органов, детские психологи принимают необходимые меры по социальной адаптации потерпевших.

«Мы подключились к ситуации в пределах своих полномочий, - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. - Сейчас все наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить интересы детей, в том числе, чтобы распространяемая сейчас информация не навредила детям». Детский омбудсмен намерена провести дополнительную проверку.

Министерство социальных отношений Челябинской области пока не комментирует ситуацию.