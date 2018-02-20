В Челябинскую область едут представители детского омбудсмена России. К проверке дела о насилии над детьми подключится Генпрокуратура

20/02/2018 - 10:10 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит своих специалистов для проведения комплексной проверки детских домов и интернатов Челябинской области в связи с выявленными случаями совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одной из школ-интернатов. По просьбе детского омбудсмена Генеральная прокуратура подключится к проверке.

«Планируется визит представителя аппарата уполномоченного по правам ребенка для проведения совместной проверки», - рассказала детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина. По ее словам, точная дата визита и план проверочных мероприятий пока не утвержден. Будут проведены дополнительные проверочные мероприятия, уточнила южноуральский омбудсмен.

«Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области», – сказала Анна Кузнецова.

Как уточнили в аппарате российского омбудсмена, Анна Кузнецова не исключила, что к проверке также будут подключены независимые психологи из Москвы, которые смогут объективно и профессионально оценить состояние детей.

Как уже сообщало агентство, по факту совершения насильственных действиях сексуального характера в отношении семи детей было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты. Прокуратура выявила ряд нарушений.

Руководитель детского дома, где, как предполагается, совершались преступления, уволен. По информации уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области Ирины Буториной, на период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, в отношении которых дети сообщили факты, требующие проверки в рамках уголовного дела.