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Дубровский: Наш регион финансово устойчив, что позволяет уверенно планировать расходы на соцсферу

 

21/02/2018 - 13:09 Впервые за последние пять лет бюджет Челябинской области за 2017 год был исполнен с профицитом, объем которого составил 7 миллиардов рублей.

Об этом сообщил 21 февраля губернатор Борис Дубровский, выступая в законодательном собрании Челябинской области с традиционным годовым отчетом.

Профицитный бюджет стал возможным, благодаря реализуемой в регионе целенаправленной политики по повышению эффективности бюджетных расходов, отметил губернатор.

В министерстве финансов уточнили, что в 2017 году доходы областного бюджета выросли на 9% по сравнению с 2016 годом и сложились в сумме 144,2 миллиарда рублей. Более чем на 80% область обеспечила себя собственными - налоговыми и неналоговыми - поступлениями в сумме 117,1 миллиарда рублей. С федерального уровня в регион поступило 25,8 млрд рублей, что на 6% больше 2016 года.

«Благодаря поступлению собственных доходов и разумному отношению к расходам удалось не только ликвидировать 10-миллиардный дефицит, с которым был сверстан бюджет 2017 года, - пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. - Это позволило нам полностью погасить и банковские кредиты, а также создать задел для финансирования расходов текущего, 2018 года».

Вследствие чего сократился дефицит бюджета и госдолг региона. «Государственный долг Челябинской области в течение 2017 года сокращен с 28,5 миллиарда рублей до 15,6 миллиарда рублей (на 45%), в том числе за счет полного погашения коммерческих займов», - констатировал губернатор.

По данным оперативного доклада Счетной палаты, в Челябинской области и Москве по итогам 2017 года отмечено наибольшее сокращение госдолга - в 1,8 раза.  На сегодняшний день государственный долг Челябинской области на 62% состоит из федеральных бюджетных кредитов в объеме 9,67 миллиарда рублей, на 38% – из условных обязательств по областным государственным гарантиям, выданным на сумму 5,93 миллиарда рублей, уточнили в минфине региона.

По словам главы региона, рРезультаты бюджетной политики Челябинской области в 2017 году нашли отражение в высоких значениях кредитных рейтингов ведущих агентств - Fitch Ratings и Аналитического кредитного агентства (АКРА). В октябре 2017 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги кредитоспособности Челябинской области на уровне рейтинга России - «ВВВ-» с прогнозом «Стабильный» - по международной шкале. В декабре 2017 года АКРА присвоило Челябинской области кредитный рейтинг АА- (RU) с прогнозом «Стабильный» - по национальной шкале. «Это еще раз подтверждает, что наш регион финансово устойчив, в том числе благодаря экономическим показателям и реализуемой долговой стратегии. Это позволяет нам более уверенно планировать расходы на социальную сферу, которые в 2018 году существенно увеличены», - подчеркнул Борис Дубровский.

Любовь Юрина
 
 

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