Губернатор, спикер и сенатор поздравили южноуральцев с Днем Защитника Отечества

«Наша страна всегда была сильна воинскими традициями, мужеством и стойкостью российского солдата, единством армии и народа, всегда ценила людей, которые выбрали своей профессией защищать Родину, - говорится в поздравлении Бориса Дубровского. - Но сегодня этот праздник гораздо шире традиционного воинского предназначения – он подчеркивает мужское начало в человеке, объединяет всех тех, кому природа дала силы и характер быть главой семьи, отстаивая ее интересы так же, как защищают интересы Отечества. Это праздник людей сильных духом и мужественных сердцем, способных на любовь и подвиг. Именно это делает наш народ непобедимым!».

«Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, исполнение которого для каждого человека – дело чести. Именно поэтому 23 февраля всё больше становится праздником общенародным, днем всех сильных, крепких духом людей», - отмечает спикер Владимир Мякуш. Слова благодарности звучат в адрес российских воинов, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину.

«День защитника Отечества – это праздник, который символизирует силу и стойкость российского духа, мужество и доблесть, - подчеркивает Олег Цепкин. - Каждый из нас, выполняя свою работу добросовестно, ответственно и честно, вносит свой вклад в благополучие и процветание России».

Борис Дубровскийпожелал землякам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества. Владимир Мякуш пожелал всем защитникам Отечества здоровья, успехов в ратном и мирном труде, мужества, терпения, счастья и благополучия. Олег Цепкин пожелал доброго здоровья, удачи, успехов во всех делах, мира и согласия.

Принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 15 апреля 2006 года 23 февраля был переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным выходным днем.

Но, независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих мужчин — защитников своей Родины. Хотя в этот день поздравляют не только мужчин, но и женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. В преддверии праздника в городах и районах области чествуют ветеранов, возлагают цветы к памятным местам, проводят праздничные концерты и патриотические акции.