Сборная России по хоккею выиграла золото Олимпиады

Сегодня, 25 февраля, российские хоккеисты в финальном матче олимпийского турнира в Пхёнчхане в тяжелой, нервной игре обыграли сборную команду Германии со счетом 4:3.

Россияне победили со счетом 4:3. Две шайбы в золотую копилку внес Никита Гусев, одну забросил воспитанник челябинского хоккея Вячеслав Войнов и победную точку в овертайме поставил Кирилл Капризов. Первую шайбу в финальной игре забил Вячеслав Войнов за полсекунды до окончания первого периода. Во втором периоде Германия сравнивает счет (шайбу в ворота россиян забросил Феликс Шютц). В третьей двадцатиминутке Никита Гусев выводит российскую команду вперед. Но спустя всего 10 секунд германская сборная вновь сравнивает счет (гол забил Доминик КаХун), а затем Йонас Мюллер выводит ее вперед. Незадолго до окончания периода россияне сравнивают счет. И в овертайме Кирилл Капризов забивает победный гол.

Российская команда на Олимпиаде в Пхёнчхане выступала под нейтральным флагом в статусе «Олимпийские спортсмены из России».

Для российских хоккеистов это первое золото с 1992 года. Тогда Объединенная команда республик бывшего СССР выиграла Олимпиаду в Альбервиле.