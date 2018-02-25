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Воспитанники челябинского хоккея в составе сборной России завоевали золото Олимпиады

 
Воспитанники челябинского хоккея в составе сборной России завоевали золото Олимпиады

25/02/2018 - 14:31 Воспитанники челябинского хоккея в составе сборной России завоевали золото Олимпиады в Пхёнчхане.

Сегодня, 25 февраля, российские хоккеисты в финальном матче олимпийского турнира в Пхёнчхане в тяжелой, нервной игре обыграли сборную  команду Германии со счетом 4:3.

Олимпийскими чемпионами в составе сборной страны стали воспитанники челябинской хоккейной школы «Трактор» Вячеслав Войнов и Никита Нестеров, воспитанник челябинского «Мечела» Николай Прохоркин, воспитанник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлоев, а также игроки магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин и Сергей Мозякин.. Возглавляет команду также воспитанник челябинского хоккея Олег Знарок.

Вся семья олимпийского чемпиона Нестерова, он играет сейчас за ЦСКА, сегодня не отрывала глаз от экранов телевизора.

"Игра «валидольная». В наших хоккеистах был виден потенциал. Нужно спасибо сказать за эту победу не только хоккеистам, а всем, кто обеспечил эту победу. Тем ребятам, что им коньки точат, кто обслуживает их. Это наша общая победа. "Золото", что добыли ребята - это восклицательный знак в выступлении всех наших спортсменов на Олимпиаде и поддержка тех ребят, кого не пустили на главные игры в их жизни", - сказал корреспонденту агентства "Урал-пресс-информ" Даниил Нестеров, отец хоккеиста Никиты Нестерова.

Инна Шемаева
 
 

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