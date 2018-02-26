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В Челябинске появилась первая на Большом Урале «Точка кипения»

 
В Челябинске появилась первая на Большом Урале «Точка кипения»

26/02/2018 - 17:03 В Челябинске сегодня, 26 февраля, на базе ИТ-Парка открылся десятый по счету в стране коворкинг-центр «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив. Эта площадка создана для коллективной работы представителей бизнеса, различных министерств и ведомств, а также студентов и активных школьников. Вместе они смогут создавать и развивать инновационные идеи для эффективного их внедрения в ближайшем будущем.

По словам замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрея Силинга, «Точка кипения» – это место, где встречаются люди, которые в повседневной жизни изолированы друг от друга какими-либо границами. Здесь же все перемешиваются, появляется возможность услышать друг друга и объединить различные ресурсы для одного дела.

«Чтобы взаимодействие было еще эффективнее, на стенах можно писать специальным маркером. Это возможность отражать промежуточные результаты инновационных идей на общее обозрение. Еще важный принцип – использование на тех же стенах большого количества инфографики»,– рассказал Андрей Силинг.

«Точка кипения» в Челябинске стала десятой по счету в России и первой в УрФО. Все коворкинг-центры взаимодействуют между собой: участники могут общаться и обмениваться друг с другом полученным опытом. Интересные лекции, проводимые в других городах, могут также транслироваться для челябинской «Точки кипения» и наоборот.

На открытии первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин отметил, что результат сегодняшнего открытия «Точки кипения» в Челябинске должен быть практически-прикладной: «Что является результатом? Это инициативы, которые должны исходить от молодых и перспективных, а также их оценка у потенциальных заказчиков, которые впоследствии смогут превратить эти инициативы в конкретный продукт».

Проводить бесплатные информационные и обучающие мероприятия, способствующие развитию по направлениям рынка НТИ, на площадке челябинской «Точки кипения» может организатор, прошедший процедуру модерации на сайте и получивший разрешение. Участники также могут присоединиться к лекции, семинару или конференции через регистрацию.

Для справки: Национальная технологическая инициатива (НТИ)  – это государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.

Фото автора

Мария Белова
 
 

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