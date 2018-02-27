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В Челябинскую область прибыла комиссия омбудсмена РФ для проверки детдомов и интернатов

 

27/02/2018 - 12:32 Комиссия аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 27 февраля прибыла в Челябинскую область для проведения комплексной проверки детских домов и интернатов региона в связи с выявленными случаями совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одной из коррекционных школ-интернатов.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Комиссия прибыла в область по поручению детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

По словам Ирины Буториной, сотрудники аппарата южноуральского омбудсмена оказывают всестороннее содействие коллегам из Москвы.

«Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области», – сказала Анна Кузнецова.

Как уже сообщало агентство, по факту совершения насильственных действиях сексуального характера в отношении семи детей было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.  Руководитель детского дома, где, как предполагается, совершались преступления, уволен. На период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, в отношении которых дети сообщили факты, требующие проверки в рамках уголовного дела.

Любовь Юрина
 
 

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