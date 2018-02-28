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Челябинская область по уровню преступности занимает третье место в России

 
Челябинская область по уровню преступности занимает третье место в России. Фото Валерия Иванова

28/02/2018 - 10:50 По уровню преступности Челябинская область занимает третье место в России. В регионе выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Итоги работы Следственного комитета России по Челябинской области подвел на вчерашней, 27 февраля, пресс-конференции  руководитель ведомства Денис Чернятьев.

В 2017 году в регионе зарегистрировано 5673 особо тяжких и 9024 тяжких преступлений. Рост составил порядка пяти процентов.

Резко увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – на 43%. А также возросло число правонарушений экономической направленности.

При этом снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянений.

"Всего в 2017 году в органы предварительного следствия поступило 724 обращения о коррупционных преступлениях. Возбуждено 608 уголовных дел. Из них 75 по фактам получения и дачи взяток, 153 - по фактам совершения служебного подлога. Еще 140 дел по фактам мелкого взяточничества и 52 - по злоупотреблениям служебными полномочиями",- отметил Денис Чернятьев.

В суды направлено 226 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 245 человек.

Круг коррупционеров весьма широк. Как выяснилось, чаще всего в подобных преступлениях замешаны медики - 35 выявленных фактов. На втором месте представители органов власти - 27 человек были замешаны в подобные преступления и замыкают этот "черный" список представители полиции - 17 выявленных фактов.

Также следственными органами были доказаны коррупционные преступления, совершенные представителями сферы образования и ФСИН.

Ущерб от коррупционных преступлений превысил 40 миллионов рублей.

Также в 2017 году было возбуждено 897 уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних. Расследование закончено по 356 делам.

Несовершеннолетними совершено 23 суицида.

«Это проблема, над которой нужно серьезно работать. Основная причина суицидов, это не столько воздействие суицидальных групп в социальных сетях, таких как, к примеру «Синий кит», а безнадзорность и невнимание родителей. Ребенок оказывается в сложной психологической ситуации, а взрослых рядом, которые могут оказать поддержку, не оказывается»,- отметил Денис Чернятьев.

Также Денис Чернятьев, подводя итоги 2017 года, отметил, что в его ведомство поступило 172 материала по уклонению от уплаты налогов. Ущерб составил порядка 830 миллионов рублей. Половина из этой суммы уже возвращена в бюджеты разных уровней.

Инна Шемаева
 
 

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