Челябинские общественники призвали Минприроды ускорить борьбу с предприятиями-загрязнителями

28/02/2018 - 13:44 Общественная палата Челябинской области направила официальное письмо министру природных ресурсов и экологии России с просьбой быстрее узаконить должности народных контролеров по охране окружающей среды. Фактически, Сергея Донского просят ускорить меры по борьбе с предприятиями, отравляющими природу.

Общественные экологические инспекторы появились для помощи своим государственным коллегам. Работу по их подготовке в Челябинской области начали еще в 2016 году. Тогда на базе эко-лофта «Время Че» обучили 25 человек. Занятия проводили специалисты регионального Минэкологии.

Предполагается, что народные контролеры будут участвовать в рейдах по промышленным предприятиям, выявлять нарушения и, что самое важное в условиях нехватки кадров, участвовать в судебных заседаниях в качестве свидетелей.

Год назад Минприроды РФ объявило о разработанном проекте приказа об утверждении порядка деятельности общественных инспекторов. Однако он до сих пор не вступил в силу.

«Мы фактически готовы к тому, чтобы общественные инспекторы начали работу, не хватает только официальных «корочек», – отметил член Общественной палаты Челябинской области Феликс Панов. – И сейчас неравнодушные люди не проходят мимо нарушений экологического законодательства, обращаются к нам, и мы реагируем. Однако официальный статус помог бы им наладить отношения с надзорными органами и получить реальные полномочия при осуществлении контроля в экологической сфере».

Однако пока приказ из Москвы не поступил, народные контролеры не могут исполнять свои обязанности.

«Реализация данного права позволит достичь прозрачности в деятельности органов государственного экологического надзора, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые эксплуатируют объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, будут способствовать повышению доверия населения к указанным органам», – говорится в письме министру.

Сергея Донского просят оказать содействие в решении сложившейся проблемы.