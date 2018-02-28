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Денис Чернятьев: Учредитель предприятия также должен отвечать за долги по заработной плате

 
Денис Чернятьев: Учредитель предприятия также должен отвечать за долги по заработной плате

28/02/2018 - 12:05 Ответственность по долгам по заработной плате должна лежать не только на наемном руководителе, но и на учредителе предприятия. Тогда будет проще взыскивать задолженность.

Такое мнение высказал руководитель Следственного комитета России по Челябинской области Денис Чернятьев на состоявшейся вчера, 27 февраля, пресс-конференции для журналистов.

Он отметил, что ведомство уделяет повышенное внимание нарушениям трудовых прав южноуральцев и невыплате заработной платы. В 2017 году размер задолженности удалось сократить с 20 миллионов до двух.

В регионе создан реестр проблемных предприятий, которые находятся в группе риска. Их 144. Половина из них на стадии банкротства.

«Мы можем возбуждать уголовные дела только тогда, когда у предприятия есть средства на оплату труда, а они идут на другие цели. В остальных случаях – только административное наказание. А ведь именно уголовные дела заставляют руководителей выплачивать долги. Так было, к примеру, с Гипромезом»,- сказал Денис Чернятьев.

Руководитель СКР по Челябинской области также отметил, что сейчас по долгам предприятия не несет ответственность учредитель. Она на лежит только на наемном директоре. Это также осложняет процесс взыскания долгов.

«Если бы ответственность лежала и на учредителе, то нам намного проще было бы взыскивать долги по заработной плате»,- добавил Денис Чернятьев.

Еще одна проблема, которую обозначил Денис Чернятьев, – это тот факт, что почему-то совсем небольшое количество жалоб на нарушение трудовых прав поступает от трудовой инспекции Челябинской области. В основном, тревогу бьет или прокуратура или сами работники.

Инна Шемаева
 
 

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