Уточнен список погибших и пострадавших в ДТП в Башкирии

28/02/2018 - 10:08 Уточнен список погибших и пострадавших жителей Челябинской области и Башкирии при столкновении пассажирского автобуса и большегруза на М-5, произошедшем 27 февраля.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Олег Климов, в аварии погибли пять жителей Челябинской области (ранее сообщалось о шестерых погибших), трое жителей Башкирии и одна жительница Оренбургской области (список).

По словам Олега Климова, тела погибших в настоящее время находятся в Уфе. В ближайшее время главы организуют транспорт для доставки родственников погибших в Башкирию, чтобы провести опознание тел.

С родственниками работают психологи. Как уточнили в ГУ МЧС области, необходимую помощь оказывают специалисты психологической службы муниципальных звеньев областной подсистемы РСЧС. Дополнительно к местам проживания погибших и потерпевших направлено четыре психолога от подразделений областного главка МЧС.

Всего в ДТП пострадали 4 человека – Маргарита Абдрахманова из Усть-Катава, Елена Бородина из Сима, Оксана Галямова и Никита Гагарин из Уфы.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального Минздрава, из Аши на место происшествия выезжали две бригады скорой медицинской помощи. Две пострадавших женщины даставлены в центральную городскую больницу Аши. У 31-летней жительницы Усть-Катава перелом голени и частичная амнезия. Ее состояние оценивается как тяжелое. Вторая пострадавшая - 65-летняя жительница Сима - находится в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностированы серьезные травмы головы и позвоночника. Главный реаниматолог минздрава Челябинской области Алексей Астахов уже проконсультировал женщину. В Ашинскую больницу выехал реаниматолог Челябинской областной клинической больницы. Пациентке планируется провести компьютерную томографмю. Рассматривается вопрос об ее транспортировке в областной центр.

Жительница Уфы, пострадавшая в ДТП, покинула место аварии самостоятельно и обратилась в медсанчасть Усть-Катава. У нее диагностирован перелом голени. Женщина от госпитализации отказалась. Житель Уфы Никита Гагарин от медицинской помощи также отказался и уехал домой.

Как уже сообщало агентство, авария произошла 27 февраля на 1548 километре автодороги М5 «Урал» (в двух километрах от перекрестка на населенный пункт Улу-Теляк Иглинского района Башкирии). По предварительной версии, фуру развернуло на дороге и выбросило на встречную полосу, где двигался пассажирский автобус из Уфы в Усть-Катав. В автобусе находилось 13 человек, погибли водитель и восемь пассажиров.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил скоординировать работу с ГУ МЧС, оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в аварии.