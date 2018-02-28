 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рассеянные облака, туман
-18 °C
  • Рассеянные облака, туман
  • Ветер: СЗ, 6 м/с
  • Давление: 765 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 77 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Челябинская область по уровню преступности занимает третье место в России. Фото Валерия Иванова
Челябинская область по уровню преступности занимает третье место в России
В Челябинскую область идет весна. ПРОГНОЗ на март. Фото Валерия Иванова
В Челябинскую область идет весна. ПРОГНОЗ на март
Уточнен список погибших и пострадавших в ДТП в Башкирии
Уточнен список погибших и пострадавших в ДТП в Башкирии
В Челябинскую область прибыла комиссия омбудсмена РФ для проверки детдомов и интернатов
В Челябинскую область прибыла комиссия омбудсмена РФ для проверки детдомов и интернатов
 

В Челябинскую область идет весна. ПРОГНОЗ на март

 
В Челябинскую область идет весна. ПРОГНОЗ на март. Фото Валерия Иванова

28/02/2018 - 10:21 В четверг, 1 первого марта, в Челябинской области наступает календарная весна.

Фактически в Челябинской области началом весны считается время, когда температура воздуха переходит через нулевую отметку в сторону повышения.

Фенологическая весна начинается с первых проталин и подснежников. Метеорологическая – с перехода средней суточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону тепла. Астрономическая весна не зависит от капризов природы и наступает всегда 21 марта, в день весеннего равноденствия.

По прогнозам синоптиков, начало марта будет холодным. В дневные часы столбик термометра покажет минус 6-10 градусов, ночью – до минус 20 градусов. Возможен снег. После 10 марта ожидается потепление до плюс 2 градусов, мокрый снег с дождем. Во второй половине месяца днем будет до минус 5 градусов, возможны снегопады. К концу месяца днем установятся плюсовые температуры.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в марте составляет минус 7-9 градусов. В теплые годы она повышается до минус 1-2 градусов, в холодные – опускается до минус 10-18 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12-17 градусов, в Челябинске – плюс 15 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 36-42 градуса, в Челябинске – минус 36 градусов. Число дней с оттепелью 5-7, с сильными морозами ниже минус 30 градусов – 1.

В течение 25-27 дней на всей территории области в марте светит солнце. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 134-200 часов. В марте, в северной половине области выпадает 24-35 мм осадков. В марте 2005 года в Челябинске выпало снега в 3 раза больше нормы. В марте 1904 года – 0% месячной нормы осадков. В этом месяце 1-3 дня наблюдаются смешанные осадки (мокрый снег с дождем).

Высота снежного покрова к концу марта составляет в среднем 12-20 см, в горных районах – 40-45 см. В снежные зимы высота снега может достигать 49-81 см, в горах – до 110 см. И даже в малоснежные зимы высота снежного покрова колеблется в пределах 2-8 см, в горах – до 15 см.

В народе март называют «протальником», «грачником». Морозы в марте держатся недолго. Небо часто яркое, голубое. На 22 марта приходится весеннее равноденствие: долгота дня становится равной долготе ночи.

Март еще называют «солнечник». Он красен яркими зорями, игрой лучистого солнца на оседающих снегах, первыми кучевыми облаками в небесной синеве. Март еще называют парник, так как в этом месяце от просыхающей весны теплый парок поднимается.

В марте на Руси происходило «заклинание весны». Это древний языческий обряд, с которым народ встречал весну, прилет птиц. После 22 марта обычно вешали скворечники.

Ольга Мельчакова
 
 

Главное

Челябинского солдата, погибшего в Ростовской области, могли довести до самоубийства
Челябинского солдата, погибшего в Ростовской области, могли довести до самоубийства
На М-5 в Челябинской области затруднено движение из-за крупного ДТП. Двое погибших
На М-5 в Челябинской области затруднено движение из-за крупного ДТП. Двое погибших
На очистку дорог от снега в Челябинской области вывели 245 единиц техники
На очистку дорог от снега в Челябинской области вывели 245 единиц техники
Челябинская область по уровню преступности занимает третье место в России. Фото Валерия Иванова
Челябинская область по уровню преступности занимает третье место в России
В Челябинскую область идет весна. ПРОГНОЗ на март. Фото Валерия Иванова
В Челябинскую область идет весна. ПРОГНОЗ на март
В Челябинской области снегопады продолжатся
В Челябинской области снегопады продолжатся
Трое пострадавших в ДТП в Башкортостане госпитализированы в больницы Челябинской области. СПИСОКФото из блога руководителя УГИБДД МВД по РБ Динара Гильмутдинова.
Трое пострадавших в ДТП в Башкортостане госпитализированы в больницы Челябинской области. СПИСОК
Борис Дубровский дал ряд поручений в связи с ДТП с девятью погибшими
Борис Дубровский дал ряд поручений в связи с ДТП с девятью погибшими
ФОТО ГУ МЧС по Челябинской области
Девять человек погибли в результате столкновения автобуса, ехавшего из Усть-Катава в Уфу, и грузовика. СПИСОК
Дело об изнасиловании в интернате под Челябинском передали в Екатеринбург из-за общественного резонанса
Дело об изнасиловании в интернате под Челябинском передали в Екатеринбург из-за общественного резонанса
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования