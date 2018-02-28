В Челябинскую область идет весна. ПРОГНОЗ на март

Фактически в Челябинской области началом весны считается время, когда температура воздуха переходит через нулевую отметку в сторону повышения.

Фенологическая весна начинается с первых проталин и подснежников. Метеорологическая – с перехода средней суточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону тепла. Астрономическая весна не зависит от капризов природы и наступает всегда 21 марта, в день весеннего равноденствия.

По прогнозам синоптиков, начало марта будет холодным. В дневные часы столбик термометра покажет минус 6-10 градусов, ночью – до минус 20 градусов. Возможен снег. После 10 марта ожидается потепление до плюс 2 градусов, мокрый снег с дождем. Во второй половине месяца днем будет до минус 5 градусов, возможны снегопады. К концу месяца днем установятся плюсовые температуры.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в марте составляет минус 7-9 градусов. В теплые годы она повышается до минус 1-2 градусов, в холодные – опускается до минус 10-18 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12-17 градусов, в Челябинске – плюс 15 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 36-42 градуса, в Челябинске – минус 36 градусов. Число дней с оттепелью 5-7, с сильными морозами ниже минус 30 градусов – 1.

В течение 25-27 дней на всей территории области в марте светит солнце. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 134-200 часов. В марте, в северной половине области выпадает 24-35 мм осадков. В марте 2005 года в Челябинске выпало снега в 3 раза больше нормы. В марте 1904 года – 0% месячной нормы осадков. В этом месяце 1-3 дня наблюдаются смешанные осадки (мокрый снег с дождем).

Высота снежного покрова к концу марта составляет в среднем 12-20 см, в горных районах – 40-45 см. В снежные зимы высота снега может достигать 49-81 см, в горах – до 110 см. И даже в малоснежные зимы высота снежного покрова колеблется в пределах 2-8 см, в горах – до 15 см.

В народе март называют «протальником», «грачником». Морозы в марте держатся недолго. Небо часто яркое, голубое. На 22 марта приходится весеннее равноденствие: долгота дня становится равной долготе ночи.

Март еще называют «солнечник». Он красен яркими зорями, игрой лучистого солнца на оседающих снегах, первыми кучевыми облаками в небесной синеве. Март еще называют парник, так как в этом месяце от просыхающей весны теплый парок поднимается.

В марте на Руси происходило «заклинание весны». Это древний языческий обряд, с которым народ встречал весну, прилет птиц. После 22 марта обычно вешали скворечники.