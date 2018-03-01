Челябинские чиновники озвучили первые результаты оптимизации больниц

01/03/2018 - 17:06 В Челябинске озвучили первые результаты оптимизации медицинских учреждений. Она началась в прошлом году. По заявлению чиновников, благодаря слиянию нескольких больниц и поликлиник удалось поднять среднюю зарплату врачей почти до 55 тысяч рублей.

Об итогах оптимизации, а по сути – объединении небольших лечебных учреждений с более крупными – рассказала начальник Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова. По ее словам, процесс оптимизации рассчитан на пять лет.

«Больницы объединялись, объединяются и будут объединяться с целью укрупнения. Следует понимать, что не закрывается ни одно учреждение, просто происходит слияние. Меняется только юридическое название. Челябинцы где получали медицинскую помощь, там и будут ее получать. Плюс они получают возможность проводить дополнительные исследования в более крупных, мощных учреждениях», – рассказала Горлова.

В этом году в Челябинске объединились две взрослые поликлиники – городская №1 и студенческая, и шесть детских почти во всех районах города и две детских же больницы в Металлургическом районе.

Первая цель оптимизации – использование кадровых ресурсов для доступности медицинской помощи. Идет объединение менее укомплектованных учреждений с более укомплектованными. Поэтому кадровый потенциал используется более качественно, услуги узких специалистов становятся доступнее.

Но в первую очередь, оптимизация стала способом повысить зарплату медработникам, чтобы выполнить соответствующее поручение президента. В больницах и поликлиниках, которые присоединяют к другим, сокращают большинство экономистов, бухгалтеров, подсобных рабочих и других работников, не связанных с медициной.

По словам Натальи Горловой, в прошлом году средняя зарплата врача в Челябинске выросла на 3-4% и составила 54 тысячи 700 рублей. Медсестры стали зарабатывать больше на 7 процентов.

При этом в городе продолжился процесс улучшения качества медицинской помощи.

«Была проделана большая работа. Больницы дооснащались новой современной техникой. Мы позаботились о комфортном пребывании пациентов, особенно маленьких детей. Для скорой помощи было закуплено пять автомобилей, оснащенных всем необходимым оборудованием, но и внедрены современные технологии. Это аппараты, которые позволяют проводить сердечно-легочную реанимацию без участия пациентов. Это аппараты для проведения внутрикостного доступа. Если человек сильно травмирован или полностью обгорел, и нет возможности ввести препарат в вену, ему можно капать внутрикостно. Это технологии для «скорой» по раннему выявлению инфарктов т оказанию помощи вплоть до тромболизиса», – так охарактеризовала Горлова итоги работы своего ведомства в прошлом году.

Однако, по данным социологов, изменениями в сфере здравоохранения остаются недовольными 34 процента челябинцев. Эта проблема стоит на третьем месте после роста тарифов ЖКХ и безработицей.