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ЧМК начал выпуск новой продукции для вагоностроения

 
ЧМК начал выпуск новой продукции для вагоностроения

01/03/2018 - 10:29 Челябинск, Россия – 1 марта 2018 г. – Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») выпустил пилотную партию зетового профиля - нового вида фасонного проката транспортного назначения Z310. Проект ориентирован на рынок вагоностроения.

Как сообщает пресс-служба компании, новую продукцию начали выпускать на рельсобалочном стане ЧМК. Зетовый профиль для вагоностроения производят из стали повышенной прочности, что гарантирует долгий срок службы вагонов и их устойчивость к нагрузкам. Особенность такого вида фасонного проката – сложная Z-образная форма. Строгое соответствие геометрии профиля обеспечивает оборудование рельсобалочного стана, который работает с применением передовых технологий прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества.

«Потребителями нового вида продукции ЧМК станут российские вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. Данный прокат широко востребован на рынке», – отметил

Фасонный прокат на ЧМК производят с 2013 года с момента запуска в эксплуатацию  рельсобалочного стана. На сегодняшний день предприятие освоило производство более 50 профилей фасонного проката, а также 4 типа рельсов. Металлопродукция поставляется   ОАО «РЖД», российским заводам металлоконструкций, вагоностроительным предприятиям, металлургическим комбинатам, а также на экспорт преимущественно в страны Европейского союза. 


 
 
 

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