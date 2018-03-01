ЧМК начал выпуск новой продукции для вагоностроения

Как сообщает пресс-служба компании, новую продукцию начали выпускать на рельсобалочном стане ЧМК. Зетовый профиль для вагоностроения производят из стали повышенной прочности, что гарантирует долгий срок службы вагонов и их устойчивость к нагрузкам. Особенность такого вида фасонного проката – сложная Z-образная форма. Строгое соответствие геометрии профиля обеспечивает оборудование рельсобалочного стана, который работает с применением передовых технологий прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества.

«Потребителями нового вида продукции ЧМК станут российские вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. Данный прокат широко востребован на рынке», – отметил

Фасонный прокат на ЧМК производят с 2013 года с момента запуска в эксплуатацию рельсобалочного стана. На сегодняшний день предприятие освоило производство более 50 профилей фасонного проката, а также 4 типа рельсов. Металлопродукция поставляется ОАО «РЖД», российским заводам металлоконструкций, вагоностроительным предприятиям, металлургическим комбинатам, а также на экспорт преимущественно в страны Европейского союза.