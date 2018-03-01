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Жители Запрудовки в Катав- Ивановске несколько дней живут без света и воды, им советуют за водой ходить в лес на источник

 

01/03/2018 - 12:08 Жители микрорайона Запрудовка в Катав- Ивановске (Челябинская область) уже несколько дней вынуждены жить без воды и электроэнергии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» местные жители, небольшая течь из трубы на центральном водоводе была уже давно, но местные власти на нее не обращали никакого внимания. Потом вода стала прибывать все больше и затопила большую площадь (размером с футбольное поле) в одном из дворов Запрудовки (между многоэтажными домами). Жители стали звонить во все инстанции, но вновь до их проблем никому не было дела. А диспетчер администрации города даже перестал брать трубку. С понедельника, 26 февраля, у людей в домах нет воды. И никто даже не удосужился предупредить жителей о необходимости запастись водой, негодуют запрудовцы.

Накануне, 28 февраля, власти прислали ремонтную бригаду. В ходе проведения работ специалисты повредили электрический кабель. И жители оказались не только без воды, но и без света. Было обесточено два многоэтажных дома. «Мы звонили диспетчеру, а он нам так шутливо посоветовал сходить за питьевой водой на источник, который расположен в лесу на расстоянии километра от домов», - возмущаются жители.

Сегодня ночью в Катав-Ивановске ударили морозы. И жители переживают, чтобы ремонтники не разморозили всю систему водоснабжения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЕДДС города, ремонтные работы на трубах центрального водовода начались 28 февраля, в 12 часов дня. После окончания работ произошел прорыв трубы на другом участке.

Планируется, что сегодня аварийно-восстановительные работы на втором участке будут завершены.

Электроснабжение жителей было восстановлено накануне поздно вечером (подключили генератор). Сегодня вечером также намерены использовать генератор.

Любовь Юрина
 
 

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