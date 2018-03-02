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Вице-губернатор: Водоснабжение домов в Запрудовке будет восстановлено к вечеру пятницы

 

02/03/2018 - 16:15 Водоснабжение домов в Запрудовке Катав-Ивановского района Челябинской области, прерванное в понедельник, 26 февраля, будет восстановлено к вечеру пятницы, 2 марта. Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Сергей Шаль.

Как заверили вице-губернатора в администрации городского поселения, очередной порыв на трубе центрального водовода устранят в ближайшее время. Сегодня в 17 часов начнется заполнение системы. И постепенно вода придет в дома жителей.

Как уже сообщало агентство, водоснабжение нескольких многоэтажных домов Запрудовки прекратилось26 февраля. А 28 февраля власти прислали ремонтную бригаду. В ходе проведения работ специалисты повредили электрический кабель. В домах отключился свет. Электроснабжение было восстановлено через сутки. А воды нет до сих пор. Жители намеревались обратиться с жалобой к губернатору.

Любовь Юрина
 
 

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