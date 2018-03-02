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Юбилейные тонны Магнитки

 
Юбилейные тонны Магнитки. Фото Валерия Иванова

02/03/2018 - 08:58 Минувший 2017 год был отмечен для Магнитогорского металлургического комбината целым рядом знаменательных производственных достижений.

В феврале прошлого года стан 2500 горячей прокатки в ЛПЦ-4 достиг отметки в 180 млн тонн горячего проката, произведенного с момента пуска агрегата в 1960 году. Сегодня этот прокатный стан, являющийся одним из крупнейших на ММК, находится на стадии реконструкции, которую планируется завершить к 2020 году. Вслед за нагревательными печами будут реконструированы как черновая, так и чистовая группы клетей.

Вследствие этого производственная мощность стана вырастет с 3,6 до 5 млн тонн в год. Кроме того, планируется строительство нового агрегата поперечной резки АПР № 1. Все это позволит расширить сортамент металлопродукции в сторону тонкого и толстого штрипса с повышением их потребительских свойств, включая выпуск высокопрочных и трубных марок.

В мае 2017 года 30-миллионная тонна продукции была выпущена на стане 2350. Этот агрегат, изготовленный «Уралмашем» в 1935 году, в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Магнитогорск с завода «Запорожсталь». Летом 1942 года он вошел в строй на Магнитке.

В годы войны он выпускал продукцию оборонного назначения: изготавливал броню для бронекатеров, бронеавтомобилей и фронтовых штурмовиков. В настоящий момент стан 2350 производит лист для мостостроения, машиностроения и других отраслей. В списке потребителей – заводы по производству нефтехимаппаратуры, газо- и нефтезапорной арматуры, трубные, вагоностроительные предприятия России.

Толстолистовой стан 5000, вошедший в строй в июле 2009 года, в мае прошлого года произвел 8-миллионную тонну горячего проката.

В июле 2017 года стан 2000 холодной прокатки в ЛПЦ-11 произвел 9 млн тонну проката с момента пуска агрегата.

В августе 2017 года агрегаты непрерывного горячего цинкования №1 и 2 производства металла с покрытием достигли отметки в 9 млн тонн оцинкованного проката, произведенного с момента пуска агрегатов.

Наконец, самым большим производственным достижением Магнитки в минувшем году стал выпуск комбинатом 800-миллионной тонны стали с момента ввода в строй в 1933 году первой мартеновской печи, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».


 
 
 

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