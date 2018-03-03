Фестиваль « CHELoBEK ТЕАТРА» получил приветствие от Олега Меньшикова

03/03/2018 - 15:51 Вчера, 2 марта, в Челябинске начал свою работу VI Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм « CHELoBEK ТЕАТРА». Открытие этого уникального события, которое в течение недели (по 8 марта) станет центром особо пристального внимания не только театральной публики города, но и самих участников форума и его именитых гостей, состоялось на малой сцене академического театра драмы имени Н.Орлова.

Первыми на неё вышли артисты Московского драматического театра имени М.Ермоловой со спектаклем «Ранчо». Спектакль поставлен молодым актёром театра Григорием Южаковым, выпускником режиссёрского факультета ГИТИСа прошлого года (мастерская Л.Хейфеца), по мотивам повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». Но прежде чем зал попадёт в водоворот крутых событий и несчастных судеб, порождённых Америкой времён Великой депрессии, и на час сорок (без антракта) затаит дыхание, в адрес фестиваля прозвучат приветствия и поздравления - от городской думы, от областного театрального союза. И от художественного руководителя и директора Театра имени М.Ермоловой Олега Меньшикова, который благословил режиссёрскую дипломную работу своего молодого актёра, включив «Ранчо» в репертуар и дав согласие на участие в челябинском международном фестивале. Начинающий режиссёр Григорий Южаков блистательно играет в своём спектакле одну из главных ролей – Джорджа. Хотя это же определение в полной мере можно отнести ко всему актёрскому ансамблю спектакля, в котором каждый – солист.

После «Ранчо» фестивальная публика переехала в Новый художественный театр, на сцене которого состоялся показ музыкальной исповеди «Это я – Эдит Пиаф», созданной режиссёром Яковым Рубиным в Камерном драматическом театре Вологды. Автор пьесы – постоянный член экспертного совета челябинского фестиваля, известный театральный критик и драматург из немецкого города Ганновер Нина Мазур.

Сегодня в Доме актёра с утра прошло обсуждение обоих спектаклей. А в 15-00 на сцену Камерного театра вышел «Город» - театр из Долгопрудного с моноспектаклем «Я сегодня смеюсь над собой…» по инсценировке книги Александра Вертинского «Дорогой длинною…». Режиссёр и автор инсценировки – Юрий Соловьёв. В роли Александра Вертинского – Дамир Бахтиев.

«Вместе с легендарным артистом зрители отправятся в путешествие по его необыкновенной биографии, отразившей удивительную, парадоксальную и трагическую историю целой страны. Детство в Киеве, богемная жизнь дореволюционной Москвы, служба в санитарном поезде в Первую мировую, первые артистические успехи, триумф на сцене, революция, бегство, долгие годы эмиграции и - казавшееся уже невозможным - возвращение на Родину. А на протяжении всего пути неиссякаемые ирония и юмор, спасающие в самые тяжелые времена», - говорится в аннотации к спектаклю.

И в этот день, точнее вечер - после встречи с Вертинским ( в 18-00) – встреча с господином Купьелло в Новом художественном театре. Инициатор и хозяин фестиваля выносит на суд публики и экспертного совета свою недавнюю премьеру «Рождество в доме Купьелло» - фреску из итальянской жизни по пьесе Эдуардо де Филиппо, созданную художественным руководителем НХТ Евгением Гельфондом.

И сегодня же (в 12-00) в Учебном театре ЧГИИК прошел мастер-класс заслуженной артистки России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Натальи Благих (Москва).