Прощай, маэстро! Скончался Игорь Бурко

Народный артист России, основатель джазового оркестра «Уральский диксиленд», фестиваля «Какой удивительный мир джаза!» Игорь Владимиров Бурко несколько дней назад был доставлен в больницу после инсульта. Врачи боролись за жизнь мэтра российского джаза. Но сегодня утром его не стало.

В конце 2014 года Игорь Владимирович отметил тройной юбилей: 70-летие со дня рождения, 55-летие творческой деятельности и 45-летие «Уральскиого диксиленда».

Игорь Бурко был полон творческих планов. В июне этого года маэстро планировал провести очередной, уже 17-й по счету Международный фестиваль «Какой удивительный мир джаза!»