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Прощай, маэстро! Скончался Игорь Бурко

 
Прощай, маэстро! Скончался Игорь Бурко

04/03/2018 - 12:57 В воскресенье утром, четвертого марта, в Челябинске скончался легендарный джазовый музыкант Игорь Бурко.

Народный артист России, основатель джазового оркестра «Уральский диксиленд», фестиваля  «Какой удивительный мир джаза!»  Игорь Владимиров Бурко несколько дней назад был доставлен в больницу после инсульта. Врачи боролись за жизнь мэтра российского джаза. Но сегодня утром его не стало.

В конце 2014 года Игорь Владимирович отметил тройной юбилей: 70-летие со дня рождения, 55-летие творческой деятельности и 45-летие «Уральскиого диксиленда».

Игорь Бурко был полон творческих планов. В июне этого года маэстро планировал провести очередной, уже 17-й по счету Международный фестиваль «Какой удивительный мир джаза!»


 
 

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