В Чебаркуле мать, утопившая ребенка в туалете, избежала наказания: почему?

05/03/2018 - 12:07 Жительница села Медведево Чебаркульского района (Челябинская область, утопившая новорожденного ребенка в уличном туалете), избежала наказания. Ее также не лишили родительских прав на других ее детей.

На Южном Урале прекращено уголовное дело в отношении женщины, которую подозревали в убийстве новорожденной дочери. Решение суда Чебаркульского района вызвало большой общественный резонанс. Как так? Ведь жительница села Медведово Анастасия С. совершила циничное, спланированное убийство.

7 октября в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. Наводку в полицию дал аноним. Мать погибшей девочки быстро нашли. Ей оказалась местная жительница Анастасия С. .У нее уже есть трое детей. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет.

Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от того, что захлебнулась фекалиями.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".

Потерпевшей стороной был признан муж женщины, отец ребенка. Он простил жену за такой необдуманный поступок.

«В судебном заседании потерпевшим было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, так как они помирились, подсудимая извинилась, загладила причинённый вред, никаких претензий к подсудимой он не имеет», - сообщил консультант Чебаркульского городского суда Антон Зеленин.

Государственный обвинитель возражала против прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей, полагала, что причиненный вред не может быть заглажен. Однако суд принял решение, что законных оснований для отказа в удовлетворении ходатайства потерпевшего не имеется.

«Статья, по которой судили женщину – средней тяжести. Это дикость, конечно, но такие у нас законы. Суд не мог отказать в ходатайстве потерпевшему. С человеческой точки зрения я тоже возмущен, но суд принял решение по закону. Если бы суд отклонил ходатайство потерпевшего, то была бы апелляция и все равно было бы такое решение», - сообщил консультант Чебаркульского городского суда Антон Зеленин.

Получается, что ответственность за убийство новорожденного такая же, как и, к примеру, за кражу, потому что оно относится всего-навсего к преступлениям средней тяжести.

Почему суды так мягки к таким матерям? Ведь в том, что совершила Анастасия С., есть и прямой умысел, и факт причинения смерти, и факт избавления от трупа, и факт сокрытия содеянного.

По закону ответственной по данному преступлению в рамках статьи 106 может быть только мать новорождённого. Все остальные лица, совершившие подобное, были бы осуждены по статье 105 «Убийство».

Но ведь Анастасию С. не только не посадили в тюрьму, но и не лишили родительских прав.

Соцсети негодуют. Почему женщина, совершившая убийство младенца, осталась безнаказанной.

«Почему суд так лоялен был к убийце?», - недоумевают южноуральцы.

В отличии от Чебаркульского суда не все суды так лояльны к матерям-убийцам.

В Богучарском районе Воронежской области вынесен приговор 24-летней местной жительнице, которая осенью 2017 года убила своего новорожденного сына. Под тяжестью предъявленных доказательств женщина созналась в том, что, хотела убить ребенка и с этой целью наносила ему удары по голове, пока он не перестал подавать признаки жизни.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к полутора годам лишения свободы

К двум годам лишения свободы за убийство новорожденного ребенка приговорена жительница Горно-Алтайска. Тело убитого ребенка женщина несколько месяцев хранила в холодильнике.

Суд Новгородской области приговорил мать, утопившую собственного новорожденного ребенка, к двум годам в колонии-поселении.

Многодетную мать из Кузбасса осудили на 7 лет за убийство новорожденного. Не сумев унять детский плач, в порыве гнева ночью кемеровчанка сломала малышу ногу и сильно ударила его по голове. В результате младенец скончался в больнице от черепно-мозговой травмы, она оказалась не совместима с жизнью.

«Это горе-мать вообще никак не наказали. Как же так? За кражу бутылки водки могут посадить на пять лет. А тут убийство. Это что же получается можно вот так рожать и убивать? И ничего тебе не будет?», - возмущаются в социальных сетях южноуральцы.

Но не все суды Челябинской области так лояльны.

Жительница Магнитогорска отправлена в колонию за попытку убийства дочери-инвалида.

Преступление произошло в середине сентября 2015 года. Анна Мажорова, выпив спиртное, решила избавиться от больного ребенка. Она попыталась задушить дочь на кухне, однако ей помешали – ребенка отобрали у матери и спрятали в другой комнате. Тем не менее женщина вновь попыталась убить малышку, решив сломать ей шею.

Жительница Миасса отправлена на 12 лет в колонию за избиение трехмесячной дочки. Ранее 34-летняя женщина уже отбывала срок за убийство годовалого сына.

Что касается решения суда в отношении Анастасии Саттаровой из Чебаркульской района остается еще один вопрос: в постановлении суда говорится, что она «загладила причиненный потерпевшему вред». Что стоит за этой юридической формулировкой остается только догадываться. Причиненный потерпевшему вред - это потеря ребенка. Каким образом Анастасия С. его загладила? Родила нового взамен убитого?

И все же остаются вопросы к прокуратуре. Почему районная прокуратура не обжаловала приговор? И почему в порядке надзора этого не делает областная прокуратура? Создается опасный прецедент, когда убийство новорожденного остается по сути безнаказанным.