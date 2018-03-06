Донской и Дубровский обсудили долгосрочную программу экологического развития Челябинской области

06/03/2018 - 15:38 Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в рамках рабочего визита 6 марта.

Как сообщили в министерстве, на встрече обсуждалась долгосрочная комплексная программа экологического развития региона, которая позволит жителям ежегодно чувствовать реальные улучшения качества жизни. «Главный месседж - неотвратимость перехода на наилучшие доступные технологии. Об этом говорил Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному Собранию РФ», - подчеркнули в минэкологии.

Глава Минприроды России вместе с губернатором посетил предприятия, формирующие значительный объем выбросов в атмосферу Челябинска, - ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «Мечел-Кокс», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

«Предприятия должны активизировать работу по переходу на НДТ, а также принять «простые экологические меры». Сегодняшних темпов явно недостаточно», - сделал общий вывод по итогам визита на предприятие.

Кроме того, министр побывал на крупнейшей свалке ТБО, расположенной в городской черте. Объект должен быть закрыт в этом году, коротко подытожил министр.