Выбран региональный оператор Челябинского кластера по обращению с отходами

Как сообщили в министерстве экологии области, из трех представленных на конкурс заявок была отобрана заявка от ООО «Центр коммунального сервиса», которую признали соответствующей требованиям законодательства. Эта же компания в прошлом году стала реоператором в магнитогорском кластере, а в начале этого года в Карабашском кластере.

Исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова напомнила, что в регионе действует новая система обращения с ТКО. Теперь за этот вид деятельности будут отвечать выбранные на конкурсной основе региональные операторы. «В их задачу входит сопровождение мусора от контейнера до переработки и полигона. Также они будут отвечать и за ликвидацию вновь появившихся свалок на своей территории», - пояснила и.о. министра. Она также уточнила, что министерство намерено жестко спрашивать с регоператоров за невыполнение взятых на себя обязательств, вплоть до лишения статуса.

В Челябинский кластер входит 14 муниципалитетов: Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский, Троицкий и Октябрьский районы, а также Челябинский, Копейский, Троицкий, Южноуральский городские округа. На сегодняшний день в кластере имеются полигоны для размещения отходов в деревне Урефты, в городе Копейске и в поселке Полетаево, а также мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в поселке Садовый. В Копейске и в Полетаево работают мусоросортировочные комплексы.

В дальнейшем планируется заключить концессионное соглашение для строительства полигона ТКО вблизи деревни Чишма, двух мусоросортировочных комплексов в Сосновском и Увельском районах. Кроме того, планируется построить четыре мусороперегрузочных станции: две в Челябинском городском округе, одна в Еманжелинске и одна в Троицке. Также территориальной схемой запланирована с 2019 года мусороперегрузочная станция в селе Октябрьское.

Регоператору предстоит заключить договоры на оказание услуг с собственниками отходов, населением и предприятиями, которые осуществляют транспортировку, сортировку, переработку и захоронение мусора. Тариф нужно согласовать с министерством тарифного регулирования Челябинской области. В состав единого тарифа регоператора входят тарифы на сбор, транспортировку, сортировку мусора, на его обезвреживание и захоронение на полигоне.

Как уже сообщало агентство, на сегодня разработанная территориальная схема обращения с отходами делит область на шесть кластеров. В каждом из них должен быть определен на конкурсной основе региональный оператор для обеспечения сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО.

Региональные операторы уже действуют в Магнитогорском, Кыштымском и Карабашском кластерах. Теперь появился и в Челябинском. До 1 июля 2018 года будут выбраны оставшиеся два регоператора: в Саткинском и Усть-Катавском кластерах. До 1 января 2019 года все субъекты должны перейти на новую систему обращения с отходами.