07/03/2018 - 15:05 Прокурор не согласился с прекращением уголовного дела в отношении матери из Чебаркуля, утопившей свою дочь в туалете. Решение суда Чебаркульского района уже обжаловано прокуратурой в президиум Челябинского областного суда.

Постановлением Чебаркульского городского суда Челябинской области от 22 ноября 2018 жительница Чебаркуля освобождена от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное статьей «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим - мужем и отцом новорожденного ребенка, которого мать утопила в туалете.

В обоснование принятого решения суд указал, что обвиняемая примирилась с потерпевшим, извинилась и загладила причиненный вред.

«Прокуратура области не согласилась с принятым судом решением и обжаловала его в президиум Челябинского областного суда в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела, искажающими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области.

Напомним, 7 октября в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. Наводку в полицию дал аноним. Мать погибшей девочки быстро нашли. Ей оказалась местная жительница Анастасия С. У нее уже есть трое детей. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет.

Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от того, что захлебнулась фекалиями.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Однако мать-убийца избежала наказания.