В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

07/03/2018 - 09:48 В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие часы и днем 7 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 20-25 метров секунду.

Сильный ветер спровоцирует усиление депрессивного состояния у людей с психо-эмоциональными расстройствами.

Кроме того, в области прогнозируются перепады атмосферного давления. Ночью оно было 729 миллиметров ртутного столба, в течение дня повысится до 734 миллиметров ртутного столба, а к следующему дню поднимется еще на 6-8 единиц. Такие погодные условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, а также для тех, кто перенес инфаркт или инсульт. У этой категории лиц могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС области, 7 марта повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Вероятно увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев.