 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Немного облаков, метель
-12 °C
  • Немного облаков, метель
  • Ветер: З, 14 м/с
  • Давление: 753 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 56 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Прокурор не согласился с прекращением уголовного дела в отношении матери из Чебаркуля, утопившей свою дочь в туалете
Прокурор не согласился с прекращением уголовного дела в отношении матери из Чебаркуля, утопившей свою дочь в туалете
Режиссер Алексей Герман-младший: «Довлатов» с разгромным счетом побеждает в прокате «Нелюбовь». Фото Марии Беловой
Режиссер Алексей Герман-младший: «Довлатов» с разгромным счетом побеждает в прокате «Нелюбовь»
Выбран региональный оператор Челябинского кластера по обращению с отходами
Выбран региональный оператор Челябинского кластера по обращению с отходами
Алексей Махалин: «Подставное» руководство – это уголовное преступление
Алексей Махалин: «Подставное» руководство – это уголовное преступление
 

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

 
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

07/03/2018 - 09:48 В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие часы и днем 7 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 20-25 метров секунду.

Сильный ветер спровоцирует усиление депрессивного состояния у людей с психо-эмоциональными расстройствами.

Кроме того, в области прогнозируются перепады атмосферного давления. Ночью оно было 729 миллиметров ртутного столба, в течение дня повысится до 734 миллиметров ртутного столба, а к следующему дню поднимется еще на 6-8 единиц. Такие погодные условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, а также для тех, кто перенес инфаркт или инсульт. У этой категории лиц могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС области, 7 марта повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Вероятно увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Ольга Мельчакова
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования