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Южноуральцы отметят Международный женский день

 
Южноуральцы отметят Международный женский день. Фото Валерия Иванова

07/03/2018 - 09:26 В четверг, 8 марта, жители Челябинской области буду отмечать Международный женский день. В этом году праздник выпадает на четверг, отдыхать южноуральцы будут с 8 по 11 марта.

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в 1910 году в Копенгагене на 2-й Международной конференции работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею праздника. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир, и каждый год посвящён определённой теме.

В современном обществе Международный женский день — это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил женщин с Международным женским днем: «Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! Во все времена на вашем терпении, любви и заботе держался мир.

Самое родное слово для каждого из нас – мама, самые яркие подвиги мы совершаем ради женщины, только рядом с ней мы можем быть сильными, действовать и идти вперед. Неся на своих плечах бремя забот о доме и близких, вы наравне с мужчинами ведете работу, важную для развития нашего общества, и для всякого дела у вас хватает душевного огня, сил и творчества. Спасибо вам за все!

Пусть в вашем доме будет меньше хлопот и больше светлых дней. Желаю вам счастья, удачи, любви и благополучия!»

Ольга Мельчакова
 
 
 

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