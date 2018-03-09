В Челябинске мужчина погиб в полынье

09/03/2018 - 16:37 В Челябинске двое мужчин стали жертавами весеннего льда. Одного из провалившихся под лед мужчин удалось спасти, второй погиб.

В четверг, 8 марта, бойцы службы спасения Челябинска совместно с пожарными эвакуировали из полыньи двух пострадавших.

ЧП произошло в Центральном районе около 22:00 часов на реке Миасс.

Четверо мужчин, пренебрегая правилами безопасного поведения вблизи водоема, решили перейти по льду реку Миасс.

Внезапно двое из них провалились в полынью. Оставшиеся на льду мужчины бросились помогать товарищам: они сначала вызвали к месту ЧП экстренные службы, а затем с помощью палки пытались вытащить провалившихся из ледяной воды.

К моменту прибытия экстренных служб один из пострадавших ушел под лед. Второй продолжал держаться за палку.

Прибывшие спасатели и пожарные с помощью альпинистского снаряжения и лестницы эвакуировали пострадавших. Непосредственно из полыньи двух мужчин вытащил Сергей Козловский, спасатель 1 класса ЧГСС, а по совместительству член Ассоциации спасателей.

Первого из полыньи спасатель эвакуировал мужчину, который был без сознания.

Специалисты экстренных служб сразу же начали оказывать пострадавшему первую помощь.

До прибытия врачей к месту ЧП спасатель службы спасения Олег Савилов и пожарные проводили реанимационные мероприятия. Прибывшие медики продолжили реанимацию, но все старания специалистов были тщетны.

Второго эвакуированного из полыньи пострадавшего спасатели и пожарные транспортировали до машины скорой медицинской помощи. Мужчина получил сильное переохлаждение и был госпитализирован.

Сотрудники Ассоциации спасателей советуют челябинцам не пренебрегать правилами безопасного поведения вблизи водоема. Весной выходить на лед опасно.

Если вы видите, что кому-то нужна помощь, звоните по телефону -112.