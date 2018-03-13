Подготовлены предложения по программе экоразвития Челябинска, что позволит к 2020 году сократить объем выбросов

13/03/2018 - 14:05 К 2020 году объем валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух Челябинска сократится более чем на треть. Это станет возможным после реализации предложений, подготовленных областным правительством.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, подготовленный перечень мероприятий, предложенных для включения в комплексную программу экологического развития Челябинска, будет в ближайшее время направлен в министерство природных ресурсов и экологии РФ. «При формировании предложений мы исходили из намерения усилить и усовершенствовать систему мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения количества валовых выбросов в воздух к 2020 году не менее чем на одну треть», - отметил губернатор Борис Дубровский.

По словам главы региона, к этому же сроку власти рассчитывают при финансовой поддержке федерального центра минимизировать негативное воздействие на окружающую среду городской свалки.

Напомним, в области будет введен закон о предоставлении налоговых льгот(закон «об экологической совести») для стимулирования промышленных предприятий на реализацию мероприятий по охране воздуха. Ряд крупных предприятий Челябинска уже заявил о готовности выполнить природоохранные мероприятия в ближайшие 2-3 года. В этом году будет проведен независимый экологический аудит ПАО «Мечел».

Кроме того, в конце марта планируется внести на рассмотрение в Законодательное Собрание законопроект о предоставлении льготы по транспортному налогу в отношении транспортных средств, работающих на природном газе.

Кроме того, во втором квартале 2018 года планируется закрытие городской свалки, что позволит сократить 25% от общего объема ежегодных выбросов. Работы по рекультивации начнутся в 2019 году.

Кроме того, будет продолжена работа по ликвидации эндогенных пожаров в Коркинском разрезе.

Планируется увеличить количество стационарных и передвижных постов Гидрометцентра, которые осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Также будет продолжена работа по созданию и ведению сводного тома предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Это позволит более эффективно нормировать выбросы и планировать надзорные мероприятия.

Разработаны мероприятиям по снижению влияния выбросов автотранспорта, в том числе строительство многоуровневых развязок, приобретение нового общественного транспорта на газомоторном топливе, ограничение движения автомобилей в периоды НМУ.

Особое внимание будет уделено сокращению вредного воздействия загрязненного стока с территории Карабашского округа на Аргазинское водохранилище - единственный источник питьевого водоснабжения Челябинска. Реализуемый в настоящее время проект планируется завершить 2019 году. Проведенные мероприятия обеспечат сокращение текущего загрязнения водохранилища в 20-25 раз.