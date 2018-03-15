Дубровский: Перспектива у растительных напитков «Союзпищепрома» точно есть

Сегодня, 15-го марта, глава региона посетил челябинское предприятие с рабочим визитом. Борис Дубровский ознакомился с технологическим процессом, дал символический старт инновационному производству и в завершение экскурсии по заводскому цеху лично продегустировал растительные напитки, производимые «Союзпищепромом» под маркой «Здоровое меню».

«Кисели очень понравились. Молоко немного непривычно на вкус, зато оно здесь самое разнообразное. Очень важно, что растительные напитки могут употреблять даже люди с непереносимостью лактозы. Думаю, что перспектива у этой продукции точно есть», - подчеркнул губернатор.

Среди плюсов растительных напитков от «Союзпищепрома» (завод производит молоко, йогурты и кисели с разными вкусами) Борис Дубровский назвал их приемлемую стоимость (они дешевле импортных аналогов в два-три раза), а также несомненную пользу для организма. Кроме того, новое производство - это всегда дополнительные рабочие места и новые горизонты (в планах – не только покорение российского рынка, но и продвижение «Здорового меню» за рубежом: очень перспективным губернатор считает экспорт в Китай).

Глава региона добавил, что растительные напитки челябинского предприятия очень заинтересовали участников российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая состоялась в Москве в 2017-м году. В столице участникам южноуральской делегации сразу стало понятно: новый проект «Союзпищепрома» по-настоящему интересен людям. Гости экспозиции охотно дегустировали «Здоровое меню» из Челябинска и просили добавки.

«Мне показалось, что люди действительно с удовольствием пробовали наши напитки. Думаю, не потому, что это было бесплатно», - пошутил Борис Дубровский.

Президент компании «Союзпищепром» Александр Берестов отметил, что до настоящего времени 95-98 процентов растительных напитков, реализуемых в России, были импортного производства.

«Запустив новое производство, наше предприятие успешно решило задачу импортозамещения. Теперь мы будем полностью покрывать потребности страны, - сказал Александр Берестов. - Наши растительные напитки стопроцентно натуральные, легко усваиваются. Согласно заключению Роспотребнадзора, кисели и йогурты являются продуктами диетического (профилактического) питания».

Президент «Союзпищепрома» подчеркнул: чтобы людям легче и приятнее жилось, нужно употреблять больше растительных напитков.

«Мы выпускаем свою продукцию под маркой «Здоровое меню». Производство здоровой продукции - наша принципиальная позиция, потому что именно от питания зависит будущее россиян. В каждой семье растительные напитки должны быть каждый день», - заявил Александр Берестов.

Он добавил также, что где бы за последние полтора года ни выставляло ООО «Объединение «Союзпищепром» свои растительные напитки (кисели и йогурты предприятие производит все это время - по собственным, уникальным рецептам), оно везде завоевывает награды и номинации.

В настоящее время на заводе предприятия производится растительное молоко (рисовое, овсяное, пшеничное и соевое), а также овсяные кисели и растительные йогурты. В будущем ассортимент «Здорового меню» расширят, в него добавят кокосовое и миндальное молоко.

Когда производство заработает на полную мощность, здесь будет выпускаться сто тонн готовой продукции в сутки (три тысячи тонн в месяц и 36-36 тысяч тонн в год).

В первую очередь здоровые напитки от «Союзпищепрома» будут распространяться в самом Челябинске, а также в Екатеринбурге, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны, в республике Башкирия.

«У нас уже были отгрузки в Краснодарский край и на Дальний Восток. В стадии заключения договоры с Москвой и Санкт-Петербургом», - рассказала главный технолог завода Людмила Порубова.

По ее словам, овсяный кисель – это кладезь полезных веществ. Он нормализует работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень холестерина, имеет эффект детокса.

Растительный йогурт – содержит бета-глюкан, пищевые волокна, лакто- и бифидобактери, обладает пробиотическими свойствами.

И кисели, и йогурты укрепляют иммунитет, ускоряют обмен веществ, придают силу, способствуют похудению. В основе производства овсяных киселей и йогуртов – овёс и вода.

Людмила Порубова заверила, что качество выпускаемой на заводе продукции действительно высокое, ведь все растительные напитки изготавливаются из отборного российского сырья по уникальным итальянским технологиям. Как результат – современное, экологически чистое производство, получение инновационного продукта на растительной основе – вкусного, питательного и полезного.

Справочно:

Строительство корпусов завода прошло с апреля по ноябрь 2017 года, после чего велась установка и наладка оборудования. Инвестиционная стоимость проекта - 860 миллионов рублей, планируемые объемы продаж - 1,9 млрд рублей в год, срок окупаемости - два с половиной года.

Завод растительных напитков построен на производственной площадке комбината хлебопродуктов имени Григоровича. В основе технологической линии - комплекс европейского оборудования итальянского производства, который позволяет достичь полной автоматизации всех процессов, обеспечить контроль качества и решить задачу повышения производительности труда.

В январе 2018 года были завершены основные пусконаладочные работы, осуществлен выпуск пробных партий продукции.

Новое предприятие включает в себя цех по производству растительных напитков, две упаковочные линии (одна из них Tetra Pak, вторая – линия по упаковке в пластиковую бутылку), помещения, в которых расположены низкотемпературные холодильные камеры вместимостью 40 тонн, специализированные склады на 400 тонн продукции.

Проектная мощность - 100 тонн готовой продукции в сутки, что дает возможность ежедневно обеспечивать растительными напитками каждую семью города-миллионника.

Проект завода растительных напитков активно поддержало региональное правительство и министерство сельского хозяйства Челябинской области.

По инициативе губернатора Бориса Дубровского завод представлял Челябинскую область на российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве в 2017 году.

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