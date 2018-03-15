 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Незначительная облачность, дым
-10 °C
  • Незначительная облачность, дым
  • Ветер: ЗЮЗ, 1 м/с
  • Давление: 764 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 72 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Владимир Путин: Саммит ШОС и БРИКС пройдет в Челябинске
Владимир Путин: В 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске
Дубровский: Перспектива у растительных напитков «Союзпищепрома» точно есть
Дубровский: Перспектива у растительных напитков «Союзпищепрома» точно есть
Дубровский: Я зря что ли гири поднимал три года подряд?
Дубровский: Я зря что ли гири поднимал три года подряд?
Цирк Никулина удивит челябинского зрителя новыми трюками
Цирк Никулина удивит челябинского зрителя новыми трюками
 

Владимир Путин: В 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске

 
Владимир Путин: Саммит ШОС и БРИКС пройдет в Челябинске

15/03/2018 - 19:50 Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия – страна возможностей», который проходит в эти дни в Москве на ВДНХ. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 15 марта.

«Меня попросили остановить выбор на Челябинске представители общественности, руководства», - уточнил Владимир Путин.

Напомним, по поручению губернатора Бориса Дубровского Челябинск активно преображается к принятию саммита ШОС и БРИКС. Утверждено техническое задание по проектированию конгресс-холла, который будет построен между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк. Запланирована реконструкция аэропорта, расширение гостиничного фонда, строительство «Сквера искусств», создание современной набережной с благоустройством прилегающей территории, укрепление берегов реки Миасс, реконструкция автомобильной развязки улиц Братьев Кашириных и Береговой, застройка квартала ШОС.

Ольга Мельчакова, Мария Белова
 
 

Главное

Борис Дубровский: Челябинск начнет готовиться в саммиту ШОС и БРИКС с удвоенной энергией
Борис Дубровский: Челябинск начнет готовиться к саммитам ШОС и БРИКС с удвоенной энергией
Дирижер Владислав Карклин: В Челябинской области взят курс на повышение культурного уровня жителей
Дирижер Владислав Карклин: В Челябинской области взят курс на повышение культурного уровня жителей
Гособвинитель запросила для экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева 10 лет лишения свободы
Гособвинитель запросила для экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева 10 лет лишения свободы
Губернатор утвердил свою треть нового состава Общественной палаты Челябинской области
Губернатор утвердил свою треть нового состава Общественной палаты Челябинской области
Силовики задержали экс-чиновника из Миасса Дениса Перевалова
Силовики задержали экс-чиновника из Миасса Дениса Перевалова
Жириновский: Челябинская область - самый отравленный регион в России
Жириновский: Челябинская область - самый отравленный регион в России
Лучший школьник Челябинской области будет номинирован на премию президента РФ
Лучший школьник Челябинской области будет номинирован на премию президента РФ
Алиса Яндекс.Браузера поможет управлять компьютером и искать информацию
Алиса Яндекс.Браузера поможет управлять компьютером и искать информацию
В Каслях садист полгода истязал маленького больного сына
В Каслях садист полгода истязал маленького больного сына
В Коркино взорвали магазин
В Коркино взорвали магазин
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования