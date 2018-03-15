Владимир Путин: В 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске
15/03/2018 - 19:50 Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия – страна возможностей», который проходит в эти дни в Москве на ВДНХ. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 15 марта.
«Меня попросили остановить выбор на Челябинске представители общественности, руководства», - уточнил Владимир Путин.
Напомним, по поручению губернатора Бориса Дубровского Челябинск активно преображается к принятию саммита ШОС и БРИКС. Утверждено техническое задание по проектированию конгресс-холла, который будет построен между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк. Запланирована реконструкция аэропорта, расширение гостиничного фонда, строительство «Сквера искусств», создание современной набережной с благоустройством прилегающей территории, укрепление берегов реки Миасс, реконструкция автомобильной развязки улиц Братьев Кашириных и Береговой, застройка квартала ШОС.