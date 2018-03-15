Владимир Путин: В 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске

15/03/2018 - 19:50 Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия – страна возможностей», который проходит в эти дни в Москве на ВДНХ. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 15 марта.