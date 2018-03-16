В воскресенье россияне выберут президента на предстоящие шесть лет

16/03/2018 - 17:18 В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента России. В Челябинской области будет открыто 2 тысячи 305 избирательных участков, в том числе 2 тысячи 285 постоянных и 20 временных.

Лица, не имеющие регистрации, смогут проголосовать на 43 участках в Челябинской области: в Челябинске - на железнодорожном вокзале, в Магнитогорске - в Доме творчества, в Копейске - в школе № 6.

Большинство участков будет открыто в 8 часов утра. На 110 работа начнется в 7 или 6 утра. Голосование продолжится до восьми часов вечера.

В Челябинской области более 70 тысяч избирателей намерены проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения. Они подавали соответствующие заявления через территориальные избирательные комиссии, через МФЦ, в участковых избирательных комиссиях. Еще более 23 тысяч направили заявления через портал gosuslugi.ru. В общем количестве заявлений есть заявления, поданные людьми дважды (по разным причинам, в том числе и в провокационных целях). Вся информация о людях, которые ошиблись при написании заявления или изменили свои планы, сегодня имеется во всех избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации

«Законодательством предусмотрено, что если человек просто попытался проголосовать второй раз, то ему грозит штраф 30 тысяч рублей. А если человек организовал группу, чтобы совершить подобное преступление, – до 5 лет лишения свободы», - предупредили в ЦИК.

На Южном Урале более 1 тысячи 300 избирательных участков оборудовано системой видеонаблюдения. В местах голосования и подсчета голосов установлены компактные IP – камеры. Видео с камер, смонтированных в Челябинской области, передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центр обработки данных (ЦОД), расположенный в Екатеринбурге.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

На 134 избирательных участках Челябинска для голосования избирателей будут использованы новые комплексы обработки избирательных бюллетеней. Комплексами обработки избирательных бюллетеней 2010 и 2017 года оснащены 217 избирательных участков Челябинска.

Все избирательные участки будут снабжены материалами, предназначенными для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению.

Как уточнили в облизбиркоме, 18 марта будет применяться технология изготовления итоговых протоколов с машиночитаемым кодом, что позволит избежать ошибок при введении информации и ускорить процесс подведения итогов голосования.

Промежуточные результаты по явке облизбирком будет озвучивать в 10, 12, 15, 18 и в 20 часов. Предварительные результаты выборов в области надеются получить к 12 часам понедельника, 19 марта.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. На пост президента претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Накануне голосования действующий глава государства выступил с обращением к жителям.

«По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле – огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдёт наша страна, зависит будущее России и наших детей», - обратился к избирателям президент.

Он отметил, что каждый сам принимает решение, ком из кандидатов отдать свой голос. «Но, если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учёта вашего мнения, - напомнил глава государства. - Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир».

Президент обратился к россиянам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки и выбрать будущее для России.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский также призвал южноуральцев сделать свой выбор, кому они доверят будущее страны на ближайшие шесть лет. «Южный Урал всегда был оплотом стабильности, государственного подхода, большого общего дела. Мы умеем преодолевать трудности, но еще важнее желание каждого из нас просто жить и работать – спокойно, безопасно, уверенно. Заниматься своим домом, своей семьей, своей областью. Чувствовать и понимать перспективы развития региона и страны и выстраивать по ним свои личные планы. Так будет, если мы вновь проявим мудрость и стремление к преемственности», - обратился к жителям губернатор.

Борис Дубровский выразил надежду на активную гражданскую позицию жителей области.