«Это дичь!»: Общественники намерены очистить Челябинск от рекламы на фасадах

19/03/2018 - 14:12 Челябинский урбанист Лев Владов направит жалобу на незаконную рекламу на стене одного из домов. В случае положительной реакции это может создать прецедент и привести к демонтажу всех аналогичных вывесок на фасадах города.

Речь идет о заведении общепита на углу улиц Карла Маркса и Свободы. Часть фасада здания завешана описанием акций, информацией о скидках и ценах. Соответствующее фото Владов выложил на странице своей группы «ВКонтакте». Урбанист уверен, что такое оформление незаконно.

«Я слишком часто бываю рядом с этим домом, чтобы игнорировать эту дичь. Включаю режим штурмовика – завтра отправляю жалобу в Управление рекламы и в ФАС, – пообещал Лев Владов. – Недопустимо на фасаде размещать инфу о ценах, акциях и скидках. Нельзя выкладывать изображение товаров и брендов».

Борцы с незаконной рекламой пояснили, в чем разница между вывеской организации, которую не нужно ни с кем согласовывать, и рекламой, на которую необходимо разрешение.

«На вывеске указывают название фирмы, адрес, время работы, контакты – информацию об организации, чтобы ее нашли, узнали и связались. Указывают род деятельности и группы товаров, но без указания конкретных марок. Например, «парикмахерская» или «юридическая фирма». Могут быть указаны перечнем позиции услуг и товаров, которые реализуют, но без указания торговых марок», – пояснил единомышленник Владова Денис Чертов. – Если в вывеске присутствует хоть небольшой рекламный лозунг, то она считается рекламой и требует согласования. То есть, если написано не просто «мясо», а «свежее мясо» – это уже реклама».

Читатели топика поддержали инициативу урбаниста и напомнили о практике других городов России. К примеру, в Петербурге перед кафе или ресторанами ставят стойку с меню или небольшой стенд. Выглядит стильно и неброско. А главное – не портит внешнего вида здания.

«Если региональное УФАС признает жалобу справедливой и заставит убрать рекламу, это может создать прецедент и привести к массовому потоку жалоб на другие организации. В итоге им тоже придется сменить яркий «вырви-глаз» на скромные вывески. Однако в Челябинске почти все магазины, заведения общепита и организации сферы услуг нарушают законодательство. Антимонопольщики просто не справятся с таким потоком жалоб и неизбежными после этого апелляциями», – считает независимый юрист Алексей Максимов.

Положить конец разгулу незаконной рекламы может дизайн-код – четкие правила оформления вывесок в городе. Его принятие ожидается с 1 июня этого года. По новым правилам запрещено закрывать за вывесками фасады и окна домов, в которых располагаются магазины, устанавливать светящиеся короба поверх входных козырьков, а длина букв с названием заведения не должна превышать 15 метров. Кроме этого в проекте содержится еще ряд ограничений. Первоначально дизайн-код планировали ввести в Челябинске с 1 февраляна 27 гостевых маршрутах.

Однако идея не нашла понимания у представителей бизнеса. Предприниматели посчитали, что переход на новый стандарт вызовет дополнительные траты на демонтаж существующих вывесок, заказ и установку новых. Поэтому сроки ввода новых правил продлили до лета и распространили их действие только на историческую часть города.