В Челябинской области Владимир Путин набрал 73% голосов

19/03/2018 - 08:42 В Челябинской области обработаны протоколы всех 2305 участковых избирательных комиссий. В выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года приняли участие 66,41% избирателей региона.

Общая явка по стране после обработки 99% бюллетеней составила 67%.

За действующего президента России Владимира Путина проголосовало 73% внесенных в списки избирателей южноуральцев. В целом по стране победитель набрал 76,65% голосов.

Кандидату от КПРФ Павлу Грудинину отдали свои голоса 12,99% избирателей области (итоговый результат по стране ниже – 11,82%), кандидату от ЛДПР Владимиру Жириновскому 6,96% избирателей (5,68%).

Кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак хотели бы видеть на посту президента 1,79% избирателей области (1,66% россиян).

Кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский набрал 1,23% голосов южноуральцев (1,04% голосов россиян).

За остальных кандидатов проголосовало менее одного процента жителей области. В копилке кандидата от партии роста Бориса Титова 0,93% голосов южноуральцев. У кандидата от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина - 0,77% голосов, кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина – 0,76%.